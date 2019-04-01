滬深盤後 - 陸股再創波段新高 兩市成交額再破兆

4 月首個交易日，陸股 3 大指數高開高走，全天高位震盪。上證指數盤中最高觸及 3176.62 點，為 2018 年 5 月底以來新高，深成指數重返 1 萬點之上，兩市成交金額再破兆元人民幣。

截至收盤，上證指數收報 3170.36 點，漲幅 2.58%；深成指數收報 10267.70 點，漲幅 3.64%；創業板指數報 1760.89 點，漲幅 3.98%。成交金額部分，滬市成交人民幣 4800.86 億元，深市成交 5638.96 億元，兩市合計成交 1.04 兆元。

上證指數寫本輪新高 (圖表取自新浪財經)

陸股市場人氣回溫，各類股全數上揚，區塊鏈漲勢爆發，全天領漲兩市，抓起漲停潮。國產軟體表現強勁，也有晨鑫科技、高偉達、匯金科技等多檔股票漲停，養雞概念股、分散染料漲勢均居前列。

消息面上，今天公布的 3 月財新中國製造業採購經理人指數 (PMI) 為 50.8，較 2 月回升 0.9 個百分點，2018 年 12 月以來首次處於擴張區間。這一走勢與官方製造業 PMI 一致，國家統計局公佈的 3 月製造業 PMI 錄得 50.5，躍升 1.3 個百分點，為 2018 年 10 月以來最高。

針對後市，方正證券策略表示，3 月份開啟的市場調整正在接近尾聲，4 月份迎來第二波反彈的佈局期，目前的股票市場正處於估值向業績切換的時間窗口，更加關注業績變化帶來的結構機會。

海通證券策略指出，3 月以來 A 股窄幅震盪，上證綜指維持在 2930-3129 點之間波動，當月振幅為 6.77%。目前主流觀點認為市場將維持窄幅波動情形。

國元證券指出，此前的短期調整不改上行趨勢，市場風險偏好持續修復。近期市場情緒與前期相比發生一定猶豫與變化，其原因主要源自部分前期上漲過快的板塊出現回檔，建議關注具有優質成長性的重點板塊，佈局有業績支撐的成長股龍頭。

今北上資金，滬股通淨流入人民幣 5.64 億元，深股通淨流入 31.24 億元，滬股通中資金流入最多的是中國重工，淨流入 4.75 億，深股通中資金流入最多的是美的集團，淨流入 5.81 億。