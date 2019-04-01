〈分析〉中國石化業產能釋出 產業景氣恐進入修正期

石化產業由於投資規模大、建設週期長，從過去歷史經驗來看，完整的石化景氣循環約在 10 年左右，其中 2～3 年會處在景氣擴張區間。這波石化景氣擴張從 2015 年開始，至今發展已達 4 年，在經驗上已算是很長的景氣擴張週期。

而石化產業高景氣能維持這麼長的時間，主要因為占中國石化產能 60% 的中石化，及中石油從 2012 年開始已減緩資本支出，使得很多相關產品供需呈現緊俏。

不過，兩大國營企業減緩擴張腳步，但民營企業的投資卻開始興起。在高獲利的刺激之下，2017 年及 2018 年連續兩年石化產業均呈現高投資，而產能有機會在今年開始逐步釋放，市場供需緊俏的情況將會慢慢轉變。因此今年很可能是石化景氣進入修正週期的元年。

資料來源: wind

乙烯產業鏈悲多於喜

就乙烯來說，作為最重要的石化產品，這一波全球新增產能將達到 768 萬噸，年增 5.2%，其中今年新增約 140 萬噸。而且不容忽視的還有來自煤產業方面的擴產，雖然煤製烯烴產能增長已進入穩定期，但後續煤製乙二醇產能卻將呈現爆發性成長，這也暗示乙烯供給量是上升的。

從全球供需看，未來三年乙烯開工率目前預計在 89% 左右，獲利預計與過去幾年相比會有所下滑，但價格下跌還不會至於失控。

圖：卓創資訊, 全球乙烯產能、產量、開工率

雖然市場最為關注乙烯，但就企業獲利角度來看，更有意義的其實還是下游產品。畢竟因為乙烯儲存和運送都要在零下 140 度左右的特性，因此貿易量並不大，主要還是以下游產品形式銷售。

而乙烯下游主要產品為：60% 為聚乙烯、13% 為乙二醇、9% 為苯乙烯、5% 為乙烯法 PVC。

就聚乙烯而言，未來開工率將自高點下滑，獲利也會變差，但相對還在能控制範圍內。全球 PVC 主要來自於煤產業為主，但受制於禁汞條例，新增產能非常有限，預計價格也比較穩定。

圖：百川資訊，中國聚乙烯產能、產量、開工率，及進口依存度

而乙烯法 PVC 產業則是，變化不大，主要因為中國產能相對低，加再上若上游原料乙烯價格下跌，乙烯法 PVC 還會受益。

乙二醇最悲觀

未來乙烯下游產品獲利前景最不樂觀的恐怕就是乙二醇。乙二醇在這一波中國石化業擴產中帶頭的以聚酯大廠為主，主要在於自身乙二醇需求量極大。從未來擴充產能來看，預計 2 年內將新增 288 萬噸，之後還會有 422 萬噸新產能釋出。

此外，更關鍵的是，隨著煤產業在技術上的突破，煤製乙二醇正呈現爆發型成長，目前規劃新增產能高達 529 萬噸。

雖然上述產能釋出可以透過減少進口來消化，但海外乙二醇市場有限，且主要出口地－中東成本很低，因此，最後結果無法避免一波價格戰，高成本產能將面臨淘汰壓力。

而乙二醇的市況自去年至今價格下挫的趨勢，短期內還不易改變，或許跌幅不再擴大，但再向下探底的機會仍高。

