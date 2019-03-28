新一輪貿易談判將登場 傳中方提出「空前建議」

第 8 輪美中高階貿易談判，今 (28) 日將於北京登場；美方官員透露，中方提出「空前建議」，使談判涉及的各個領域，皆獲得進展，但仍有分歧待解。

美國貿易代表賴海哲和財政部長梅努欽，週四率美方代表團赴北京，參與第 8 輪高階貿易談判；中國國務院副總理劉鶴，預計下月率團回訪，4 月 3 日於華府繼續進行貿易磋商。

路透社引述美方消息人士說法，稱中方提出「空前建議」，並在此前提下，對包括強制技術轉移具體細節在內的議題，進行討論，有助談判獲致進展。

今年 2 月，外媒報導指出，美中雙方正針對強制技術轉移、網路竊密、智財權、服務、外匯、農業，以及非關稅貿易障礙等議題，起草諒解備忘錄。

消息來源表示，若把當時的文本，與現在的文本內容，加以比較，就可看出「我們在各個領域，都有所進展，但我們尚未達成目標。」

美方官員強調，只要雙方在關鍵議題上取得進展，談判就會繼續進行，但兩國在知識產權和協議的執行面上，仍有分歧；至於何時會達成協議，官員僅說，「可能是 5 月、6 月，也許是 4 月，我們不曉得。」

美國總統川普上週接受媒體採訪時宣稱，「我認為，我們已經非常接近 (達成協議)，這不意味著已經達成，但很接近了。」

在此之前，川普曾言，他將維持對中國的關稅措施，直到確定對方遵守美中達成的協議為止，「(關稅) 要保留相當長一段時間，因為他們 (中國) 在遵守協議一事上，發生過很多問題。」

美方官員重申保留部分關稅的說法，「這方面會有些讓步，但我們不會取消所有關稅，不能這樣做。」

分析師多認為，貿易談判頂多是延長「休兵期」，但無法一步到位，取消所有關稅；高盛經濟學家於報告中強調，就算美中達成協議，美方也會保留部分關稅，待中方履行協議承諾後，才會分階段取消這些關稅。

法國巴黎銀行策略師也在報告中寫道，即使雙方達成協議，美國也會保留部分關稅，緊張局勢仍將持續。