盼貿易談判有成果 李克強：中美之間沒有「信任赤字」

中國國務院總理李克強今 (28) 日於博鰲亞洲論壇 2019 年會表示，中美兩國之間，並無「信任赤字」，希望雙方的貿易磋商，能獲致成果。

李克強指出，一旦雙方信任出現問題，就要及時解決，必須防範「信任赤字」的發生，否則其對中美關係的傷害，是難以估計的。

李克強稱，當前最受矚目的，就是中美貿易爭端，但兩國並未停止磋商，期待貿易談判，可取得成果。

李克強表示，中國平等對待內外資企業，確實維護企業合法權益，並強化智慧財產權保護，這是中國政府的一貫立場。

李克強說，中國倡導自由貿易、主張公平貿易，各方應積極推動全球治理體系改革，但不能只是服務少數國家的利益，應尋求最大公約數，中國支持對世界貿易組織 (WTO) 進行改革，但基本原則和核心價值必須堅持。

中國商務部發言人高峰週四於例行記者會中，回應媒體提問時說，今晚中美貿易代表團，會舉行工作晚餐，明 (29) 日將進行全日磋商。

高峰稱，雙方團隊正全力以赴、認真談判，盼落實雙方元首的重要共識，關於磋商的具體細節，目前尚無可供發布的資訊。

美國總統川普上週接受媒體採訪時宣稱，「我認為，我們已經非常接近 (達成協議)，這不意味著已經達成，但很接近了。」

在此之前，川普曾言，他將維持對中國的關稅措施，直到確定對方遵守美中達成的協議為止，「(關稅) 要保留相當長一段時間，因為他們 (中國) 在遵守協議一事上，發生過很多問題。」