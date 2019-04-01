鎖定歐美工控市場 晶采去年獲利增近5成 EPS 2.52元 創掛牌新高

中小尺寸 LCD 模組晶采 (8049) 切入白色家電、工控市場效應佳，去年毛利率攀升到 26.51%，較前年成長 3.81 個百分點，稅後淨利 2.97 億元，年增率 49%，每股盈餘 2.52 元，創下掛牌以來新高，激勵今 (1) 日股價跳空大漲來到 27.1 元，創下 2010 年 4 月 19 日以來新高，每股配息 2 元，以 25.15 元平盤計算，股息殖利率約 7.9%。晶采 LCM 應用包括白色家電、HMI、刷卡讀卡機、工業用儀器設備、醫療、特殊車用面板、觸控面板 PC/Monitor、船用資訊顯示面板、機上娛樂用面板、智慧家庭控制顯示面板、Kiosk、多功能事務機等。



其主要市場鎖定歐美，當中德國比重最高，占了 31.04%，其次為美國占了 17.72%、大陸 8.99%、義大利 7.82%、法國 6.74%、台灣 5.07%，其他市場占了 22.62%。



晶采營運模式係透過代理商供應歐美客戶，增加客製化與送樣時程，TFT-LCD、電容觸控價格下跌，全球中小尺寸工控產品進入世代交替，觸控液晶模組取代原有黑白模組與機械按鍵產品，全年出貨量成長率落在 5～10%。