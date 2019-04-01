〈財委會質詢〉大同兩家子公司5月接連下市 財長：公股合計損失23億元

大同 (2371-TW) 集團旗下的華映 (2475-TW) 與綠能 (3519-TW) 兩家子公司因淨值轉負，5 月將接連下市，公股行庫曝險備受關注，財政部長蘇建榮今 (1) 日表示，公股行庫對華映、綠能損失金額共 23 億元。

立法院財委會今天審查財政部主管 108 年度預算凍結專案報告，立委林德福質詢問，大同集團旗下的綠能與華映接連下市，公股行庫損失有多少，財政部應主動對外說清楚。

蘇建榮答詢時表示，公股行庫對華映有 7 成擔保品，因此公股行庫在華映授信損失金額共 16 億元、綠能損失金額約 7 億元，公股行庫兩家子公司合計共損失 23 億元。

華映為求浴火重生，除了向法院聲請重整外，近期也大動作裁員力求翻身，但行庫主管私下透露，公司通常聲請重整是基於社會責任、照顧員工生計等動機，但從華映大舉裁員來看，重整之路恐怕是夜長夢多，對重整不抱樂觀希望。

根據統計，華映目前往來債權銀行共 11 家，曝險餘額約 101 億元，部分銀行因對於華映債權不抱希望已開始提列備抵呆帳，並傾向 100% 提列，據了解，包括土地銀行、兆豐銀行、台新銀行與京城銀行已 100% 提列，部分公股行庫也預計本 (4) 月開始全數提列呆帳。