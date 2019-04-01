台股盤中—電子雙雄領軍強漲 睽違半年站上10700點 創今年新高

美股周五全數收漲，台股今 (1) 日由鴻海以直逼漲停的氣勢領漲，台積電表現也同樣強勢，聯發科、日月光投控與可成等電子權值股同步走強，彌補了台塑四寶等傳產權值股，及金融族群表現疲弱的窘態，台股早盤不久就站上睽違 6 個月的 10700 點大關，創今年以來新高，預估今日成交量約 1500 億元。

台股今日開盤上漲 73.64 點，以 10714.58 點開出，盤中最高點為 10735.07 點，最低為 10693.55 點；櫃買市場今日則以 139.68 點開出後一路走高，盤中最高來到 140.38 點。

電子三雄方面，台積電今日跳空開高走高，盤中漲幅逾 1.4%、來到 249 元；鴻海為三雄中表現最強勢者，在去年第 4 季財報繳出亮眼成績帶動下，今日股價最高站上 80.5 元，直逼漲停，創近 5 個月新高價，並收復年線，重新奪回市值亞軍寶座；大立光則是三雄中表現最弱者，早盤開高後一路走低，盤中由紅翻黑，下挫約 1.4%、來到 4535 元。

雖然股王大立光表現疲弱，但光學族群今日受惠多鏡頭題材帶動，玉晶光領軍強漲，盤中站上漲停價 396.5 元，揚明光大漲超過 7%，今國光漲幅逾 4%，亞光上漲超過 3%。

PCB 族群今也展現輪漲氣勢，華通大漲超過 9%，直逼漲停，欣興漲幅逾 6%，燿華、育富上漲逾 4%，寶得利、楠梓電漲幅逾 3%，嘉聯益、瀚宇博也有超過 2% 的漲幅。

從上市族群表現來看，其電指數最強勢，漲幅逾 6.6%，其次為漲幅逾 1.3% 的電子指數；表現最弱勢的為油燃指數，其次為百貨族群。上櫃族群方面，表現最強勢的為半導體族群，漲幅逾 1.8%，其次為網通指數；表現最弱勢的為光電與資服指數。

法人指出，今日權值股強勢表態外，中小型股則相對平淡，可留意近期 3 月與第 1 季營收表現佳的個股。此外，第 2 季逐漸進入除權息旺季，資金逐步佈局，傳產高股息族群可望成為市場關注焦點。