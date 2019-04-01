盤前財經大事搶先讀2019年4月1日

今日操盤前瞻

台灣 3 月製造業 PMI

美國 2 月零售銷售

日本央行短觀報告

南韓 3 月出口

法說會：神隆、岳豐、樺漢

華映科技請求 88 億元 大同、華映連帶清償 5/22 將開庭

大同 (2371-TW) 集團財務風暴持續延燒，公司 3 月 30 日凌晨公告，接獲記載寄件人福建省高級人民法院的 EMS 全球郵政特快專遞，判令被告華映 (百慕大)，向原告華映科技 (集團) 支付業績補償款人民幣 19.14 億元 (約新台幣 88 億元)，並要求大同、華映 (2475-TW) 必須要承擔連帶清償責任，預計將逾 5 月 22 日開庭審理。閱讀全文...

〈觀察〉5G + 資料中心需求挺升 帶動伺服器周邊商機

去年底以來，蘋果新手機銷售失利，迄今仍無緩和跡象，同時，美中貿易大戰影響下，消費性電子產品市場也緊縮；此時，相對應企業的大型資料中心應用伺服器相關產品，則因企業建置新資料中心、更新原有資料處理中心等需求，而受到矚目。閱讀全文...

〈觀察〉IFRS 增資需求、股息恐縮水雙重壓力 壽險股價壓力大

國際會計準則 IRRS17 最慢 2024 年即將導入保險系統，讓壽險業面臨增資與財務減損雙重壓力，金管會更呼籲業者少發現金股息厚實資本，必要的話更要求大股東拿錢增資，希望能在 2020 年在把準備金提足，在增資壓力與現金股息縮水的情況下，壽險類股恐將面臨市場倒貨壓力。閱讀全文...

〈Q2 投資看這裡〉一張表看懂 Q2 多空因子 台股上看 10800 點

台股歷經首季狂漲 913 點、9.39%，以中小型類股為主的櫃買指數今年以來漲勢更佳，累計漲幅超過 13%，顯示今年第 1 季台股呈現「小而美」行情。時序將進入第 2 季，因為漲多，預期台股短線是指數大區間整理、個股表現為主，統一投信認為，台股行情中性看待，預期加權指數於 9685 點至 10800 點區間整理，選股不選市仍是主要策略。閱讀全文...

ETN、ETF 傻傻分不清楚？一張表格超級比一比

去 (2018) 年中金管會開放符合一定條件的證券商可發行 ETN(指數投資證券)，但不少投資人對於指數投資證券 (ETN) 與指數股票型基金 (ETF) 的特色與差異，搞不清楚，隨著今年 4 月底即將有多檔 ETN 掛牌上市，投資人可要先做做功課。閱讀全文...