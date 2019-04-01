〈桃園挺台商〉搶頭香！攜永豐銀提供300億元銀彈 搶台商三大資金需求

受中美貿易戰影響，台商回流投資增溫，據經濟部統計，已有 910 億元回台投資，其中首選桃園，共有超過百億元資金選擇紮根桃園，桃園市政府與永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行攜手簽署「紮根融資方案」備忘錄 (MOU)，為桃園首家簽署 MOU 的銀行，永豐銀將提供 300 億元的融資銀彈，針對有購置產房、機器設備、營運資金等三大需求的台商，且主要鎖定隱形冠軍等中小企業，提供專案融資服務。

據經濟部統計，「歡迎台商回台投資行動方案」自今 (2019) 年元旦起至 3 月底，已通過 24 家廠商回台投資，目前總投資額 910 億元，可望帶來超過 9000 個本國就業機會，回台投資趨勢繼續增溫，後續還有 50 多家廠商表達移轉部分產能，或進一步評估返台投資、增設產線的意願。

910 億元的回台投資資金中，已有超過百億元資金選擇紮根桃園，桃園市經濟發展局長郭裕信表示，光是廣達、台達電、亞旭電腦和迅得機械四大廠已確定落腳桃園，四大廠合計投資金額就已超過百億元。

永豐銀行法人金融處處長林宏洋表示，紮根融資專案申貸範圍包括購置廠房、機器設備、營運資金等三大需求，針對「歡迎台商回台投資行動方案」台商最高貸款 8 成，而一般中小企業最高貸款 9 成，貸款期間最長 20 年，同時提供寬限期最多 3 年，利率 1.49% 起，期許透過完整融資服務，攜手桃園市經發局與台商及在地企業一起拚經濟。

林宏洋說明，「歡迎台商回台投資行動方案」的台商，一般來說都是上市櫃公司，所以籌資不是問題，但是下游供應的中小企業、隱形冠軍企業等，才是融資主要對象。

林宏洋進一步表示，去年與桃園市簽署綠能融資合作備忘錄，協助 123 家企業發展綠能產業，共實現太陽能光電設置容量達 80MW(百萬瓦)，融資金額已經超過百億元，聚焦用電大戶與企業營運需求，全方位協助桃園在地綠能產業發展。

林宏洋表示，今年再與桃園市經發局簽署企業「紮根融資專案」，只要取得經濟部核發「台商資格核定函」的台商都歡迎，期許與桃園市共同協力發展包括：智慧物流、自駕車、觀光醫療與航太等重點產業，助台商與在地企業立基桃園、進軍全球。