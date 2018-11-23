美團業績報告後遭多家機構降評 股價今跌逾10%

中國送餐服務應用美團點評 (3690-HK) 昨 (22 日) 發布財報後，遭多家機構法人降評，23 日開盤後跌逾 14%，之後跌幅稍減，但仍有 10% 左右跌幅。

美團股價走勢 (圖表取自 Google)

美團 22 日發布的業績報告顯示，第 3 季營收為人民幣 191 億元，年增 97.2%。變現率從去年同期的 9.3% 升至 13.1%，毛利總額由 2017 年同期的人民幣 34 億元增至 46 億元。

儘管收入快速增長，但實現收入的成本增長得更快，第 3 季虧損擴大至人民幣 832.95 億元。第 3 季公司經營虧損則為人民幣 34.51 億元，去年同期為 10.45 億元；經調整後的虧損淨額為人民幣 25 億元，較上期財報收窄。

從各個業務來看，餐飲外賣業務營收佔比達 58.6%，依然是美團的主要收入來源，但低於去年同期的 62.5%。餐飲外賣收入年增 84.8%，達到人民幣 112 億元。

整體來看，美團在餐飲外賣及到店、酒旅等核心業務上，持續實現毛利率增長、變現能力穩步提升，但外賣業務變現率增速則出現下滑。

另一方面，在財報發布後，機構法人紛紛下調目標價。大摩下調目標價至 72 元 ，稱上季收入增長勝於同業，但宏觀風險上升。美銀美林下調目標價至 72 元，瑞銀下調美團目標價至 72 元，認為與同業餓了麼競爭加大。

中信證券指出，公司已明確表示不會在出行業務上加大投入，2018Q3 外賣業務 GTV(整體交易額) 季增放緩，但變現率顯著提升，到店、酒旅業務穩定，新業務值得關注。美團點評新業務的培育和投入還很必要，因此短期獲利尚難有明顯體現，維持「增持」評級。