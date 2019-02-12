MSCI季度調整 工業富聯、小米、美團等企業納入新興市場指數

MSCI 公布最新的 MSCI 全球所有國家指數 (ACWI) 指數調整，將新增 17 檔股票，移除 1 檔。納入的前三大個股為 Adyen、KKR、以及 Altice。

此外，鴻海集團旗下的工業富聯 (601138.SH)，美團點評 (03690.HK) 和小米集團 (01810.HK) 將納入 MSCI 新興市場指數。

所有變動將在 2 月 28 日收盤後生效。

MSCI 指數變動一覽：

新增部份：中國 12 檔、台灣 1 檔、歐洲 1 檔、美國 3 檔。

刪除部份：美國 1 檔。

新增：

中國：中國鋁業 (陸股)、工業富聯 (陸股)、廣滙能源 (陸股)、華西證券 (陸股) 、國投資本 (陸股) 、美團點評 (港股) 、小米 (港股)、愛奇藝 (美股)、拼多多 (美股)、嗶哩嗶哩 (美股)、騰訊音樂 (美股)、中通快遞 (美股)。 台灣：上海商銀。 荷蘭：Adyen。 美國：Altice、KKR、Tableau Software。

刪除：

美國：Antero Resource。

MSCI 於亞股盤後公布結果後，在美股掛牌的拼多多股價上漲 3.04%，收在 26.74 美元；騰訊音樂則上漲 2.24%，收在 15.03 美元；中通快遞上漲 1.34%，收在 18.15 美元；愛奇藝上漲 0.97%，收在 20.83 美元；嗶哩嗶哩則開高走低，下跌 0.97%，收在 17.29 美元。

此外，對於擴大 A 股納入因子的市場諮詢結果，MSCI 官方表示最終市場諮詢結果將在 3 月 1 日前公布，現階段不發表評論。

依照之前計畫，MSCI 將分兩階段把 A 股大型股納入因子從 5% 擴大到 20%，實施時間分別在 2019 年 5 月及 8 月，另外計畫在 2020 年 5 月一次性將 A 股小型股納入因子擴大至 20%。