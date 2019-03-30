〈鉅亨看世界〉亞洲50最佳餐廳

義大利知名礦泉水品牌「San Pellegrino」與「Acqua Panna」，在日前於澳門發表了 2019 年「亞洲 50 最佳餐廳」(Asia's 50 Best Restaurants) 的最新名單。

奪得第 1 名榮耀的是新加坡的「Odette」，第 2 名是在 2015 年起便占據榜首來自泰國曼谷的印度分子料理「Gaggan」，而第 3 名則由日本的「傳」(Den) 所獲得。

在前 10 名當中，日本除了第 3 名的「傳」之外，還有第 5 名的「Florilège」、第 8 名的「NARISAWA」，以及第 9 名的「日本料理 龍吟」。

而在國人最在意的台灣表現方面，則有第 7 名的「Mume」(台北)、第 30 名的「Raw」(台北)，以及第 31 名的「祥雲龍吟」(台北)。共有 3 家來自台灣的餐廳上榜。

號稱全台最難訂位的餐廳「RAW」 (圖：AFP)

在全 50 名的榜單當中，日本還囊括了第 14 名的「La Cime」(大阪)、第 18 名的「Il Ristorante Luca Fantin」(東京)、第 23 名的「茶禅華」(東京)、第 24 名的「La Maison de la Nature Goh」(福岡)、第 25 名的「Sushi Saito」(東京)、第 26 名的「L'Effervescence」(東京)、第 45 名的「Quintessence」(東京)、以及第 47 名的「Sugalabo」(東京)。一共有 12 家來自日本的餐廳雀屏中選，以國別來看是最多餐廳獲選的國家。而第 23 名的茶禅華，以及第 47 名的 Sugalabo 則是首度進榜。

這 50 家上榜的餐廳當中，您曾經造訪過幾家呢？

亞洲最佳餐廳 TOP 10

1. Odette 新加坡 2. Gaggan 泰國曼谷 3. 傳 日本東京 4. Sühring 泰國曼谷 5. Florilège 日本東京 6. Ultraviolet by Paul Pairet 中國上海 7. Mume 台灣台北 8. NARISAWA 日本東京 9. 日本料理 龍吟 日本東京 10. Burnt Ends 新加坡

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