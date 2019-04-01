台股盤前—美股四大指數齊揚 第2季財報揭露高峰期聚焦基本面走勢

台股 29 日在資金買盤拉抬下，加權指數終場大漲 104 點，收在 10641.04 點，同步站穩短期均線，美股在美中貿易談判正面發展激勵下，美股四大指數 29 日同步齊揚，法人認為，美股走揚可望推升台股走勢，時序邁入財報公布高峰期，第 2 季股市表現將聚焦基本面走勢。

富蘭克林華美投信表示，美國暫停升息帶動美股回溫，也有助於外資偏多操作台股，現階段消息面無重大黑天鵝，大幅提升台股內資操作意願，只要題材股與美股無大幅拉回，均可望有輪動表現。

由於第 1 季評價面的回溫大致抵銷 2018 年的悲觀情緒，時序邁入第 2 季，市場預期，庫存於第 2 季順利消化，只要財報與基本面沒有太大的變化，股市可望朝偏多表現。

在其他題材方面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期傳產有自行車展相助，投資界對 E-Bike 的大趨勢開始認同買進，另一方面持續看好紡織衣鞋等相關向上成長趨勢未變。

另外，在中國市場持續深耕的消費民生相關個股，相關族群有望受惠於持續深耕品牌、創新產品、增加與消費者互動方向正確，雖然不會立即反映在財報數字上，但若把時間拉長，則仍具相關潛力，值得留意。

整體而言，近期市場題材主要圍繞在華為概念股、5G 以及伺服器相關產業，加上台北自行車展，揭開電動自行車時代的序幕，相關趨勢都具長期成長潛力，預估毛利率表現有望在財務報表上顯現。

安聯投信表示，台股短線上雖呈現震盪整理，但以中長線來看，仍看好雲端、資料中心、5G 應用等網路相關需求成長持續，搭配材料升級，挹注相關廠商營收表現。