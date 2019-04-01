【華冠投顧】盤中解析：果然再創新高

劉彥良 分析師

在美中貿易協商進展順利下，抵消美債殖利率倒掛所引發的經濟衰退疑慮，亞股全面上攻，台股也突破 10700 點再創今年新高。

不過今天的漲勢主要由權值股帶動，除了台積電 (2330) 大漲 4 元外，最神奇的還是鴻海 (2317) 竟然大漲 9%，除了去年 EPS 來到 8.03 元優於市場預期外，郭台銘董事長最近動作頻頻，甚至申請了個人的 Line@，市場研判郭董或有競爭 2020 總統大位之意，當然這只是市場揣測，還是要等郭董之後是否登記參選才能論定。

盤面上另一個焦點，就是蘋果要放棄開發中的無線充電板 AirPower，但郭明錤分析師預言蘋果將投入雙向無線充電，並指出華通 (2313) 可為最大受益者，消息一出，華通開高震盪走高，目前已大漲 8%。

元大台灣 50(0050) 目前大漲 1.33%，也就是說扣除權值股後，其他中小型股表現就比較沒那麼激情。鴻海的大漲我認為只會是一日表現，明天要再強漲不易，最而中小型股接下來就是檢視 3 月營收以及第一季營收，此外強勢股配合高券資比者，可望上演軋空行情，投資朋友切莫去隨意放空。

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