台股季線大漲逾900點 指數上攻續航力看資金面變化

美股擺脫殖利率倒掛陰霾，美中貿易戰磋商曙光再現，激勵美股走揚，台股 29 日在 5G 與電金族群相繼表態下，上漲逾百點，一口氣收復周線、月線與季線，收在 10641 點，法人認為，台股雖有高檔上攻壓力，但若資金面足夠，可望繼續推升指數向上再戰。

台股 29 日收在收在 10641.04 點，不只周線與月線聯袂收紅，季線大漲 913 點；成交量約為 1376 億元，以資金面來看，3 月以來受到市場起伏影響，外資買賣動作交雜，但隨殖利率倒掛衝擊效應逐漸鈍化，外資 29 日又轉為買超 65.82 億元，累積 3 月外資轉為買超 17 億元，資金面仍具相對優勢。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏說，雖然過去常有繳稅前賣股票的說法，但因美中貿易緊張在舒緩中，廠商的創新腳步並不停歇，當負面利空多已反應過後，投資市場追求的是有成長性的創新，以目前看來資金面仍偏多，有利支撐市場。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，第 2 季正面盤勢可望續為盤面基調，不過第 1 季評價面的回溫大致抵銷 2018 年的悲觀情緒，預期企業庫存於第 2 季順利消化，但要注意的是，未來股價要持續衝高，仍有財報變數與基本面狀況待確認。

周書玄表示，股價向上動能取決於企業獲利是否重回快速增長，目前市場普遍預期企業 EPS 增速能於第 1 季落底，並自第 2 季重回加速軌道，美、台重點廠商均大致持類似展望立場，因此未來基本面能否實質回溫是第 2 季檢視重點。

展望後市，觀察重點在於市場對智慧型手機需求，初期觀察安卓陣營的銷售狀況，至於占台股比重高的蘋果供應鏈，則看屆時蘋果的新機規格拉貨，而整體半導體產業則取決指標權值法說展望，也將影響台股第 2 季的多頭續航力。