〈觀察〉三大餐飲集團搶庶民餐飲市占 靠既有品牌玩出新意

餐飲集團成長動能不外乎是開新品牌或既有品牌展店，不過，面對景氣成長趨緩、民眾更加縮緊荷包，可看到餐飲業今年將展店資源加強放在小而美的品牌上，王品 (2727-TW) 旗下石二鍋及其副品牌「12MINI」，快速朝二三線地區攻城掠地，漢來美食 (1268-TW) 最新規劃既有品牌「漢來蔬食」推出副品牌，而美食 - KY(2723-TW) 轉投資這一鍋的副品牌「這一小鍋」，也成今年展店的重心。

王品旗下熱門平價火鍋品牌「石二鍋」，是集團在台店數最多的一個品牌，達 58 家，去年 12 月一口氣在埔里、宜蘭、台南永康、彰化和嘉義展出 5 家新店，在六都之外的城鎮開新據點的實力不容小覷。

即便石二鍋價格屬於平價，王品另有「石二鍋 mini」，硬是讓平均客單價再較石二鍋壓低近 100 元，成為午晚餐都能更貼近庶民生活的連鎖店，並可藉此搶下單人餐飲市場。由於「石二鍋 mini」至去年底在台僅 3 家店，後市快速展店可期。

漢來美食旗下的時尚時蔬品牌「漢來蔬食」，平均客單價約 500 元，店型過去設計成適合 3-5 人聚餐，為更貼近平價市場，已規畫第 1 季延伸出結合五辛料的副品牌，藉此吸引更多年輕和單身新客群到店，首家副品牌是將現有的漢來蔬食台中中友店改裝試水溫。

美食轉投資的知名連鎖麻辣鍋品牌這一鍋，過去一年放緩展店腳步，重新評估各店點效益，並進行體質調整，改善效益已自去年第 3 季起顯現，今年展店主力放在「這一小鍋」，預計共將開出 6 家新店，其中，春節前開出台中崇德、嘉義秀泰 2 店，台中崇德則是在既有的「這一鍋」門店下，嘗試改為複合店經營。

一向是餐飲資優生的瓦城 (2729-TW)，面對變化快速的餐飲市場，也不敢大意積極因應，去年已推出瓦城 EXPRESS，將菜單簡化，吸引非聚餐需求的消費者。

整體而言，餐飲集團追求成長，不能僅是靠著既有品牌的展店，消費者很容易失去新鮮感，而新品牌蜜月期又越來越短，導致開發品牌的態度也必須更加謹慎，因此，可看到各大連鎖業者以現有資源但降低客單價，來搶攻過去較少著墨的平日外食市場，全力開創成長新契機。