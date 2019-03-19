美銀美林：「去美元化」浪潮將使黃金更具吸引力！

美銀美林 (BoAML) 最新研究顯示，隨著全球經濟不再以美元為中心，美元的重要性正一步步受到侵蝕，其影響力衰退將使得黃金成為更具吸引力的儲備選擇。

根據環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 數據統計，儘管目前美元在國際支付的占比仍有 39.9%，但美元的市場份額已開始下滑，主要可能受到其他經濟體崛起影響，進而導致全球央行外匯存底走向多元化趨勢。

世界黃金協會 (World Gold Council) 最近一項調查稱，全球五分之一的央行都在今年增持黃金，調查還指出，近 6 成的央行承認黃金是一種有效的投資組合多元化工具，顯示美元影響力衰退導致各國央行更加被黃金吸引。

目前黃金位於每盎司 1300 美元上方，今年累計已上漲逾 2%。

黃金日線走勢圖 (今年來表現)

除了中國外，歐盟與俄羅斯正試圖逐步減少對美元的依賴。

作為全球第三大的黃金生產國，俄羅斯持續拋售美債買進黃金，並將 1000 億美元儲備換成人民幣、日圓及歐元，在全球去美元化的進程中扮演重要角色。

此外，俄羅斯央行也是黃金的最大支持者。根據統計，去年俄羅斯央行黃金儲備的增長創新高達到 880 萬盎司或 273.7 公噸，與 2018 年 1-10 月俄羅斯黃金產量 850 萬盎司或 265 公噸相比之下有顯著成長。

歐洲央行近期則將 5 億歐元的美元外匯儲備轉換為人民幣證券，歐盟委員會主席容克曾在其任內多次公開呼籲「提升歐元國際地位」，宣稱儘管歐盟只有 2% 的進口來自美國，但卻以美元支付 80% 以上的能源進口，必須改變此「失常」現象。

美銀美林分析師指出，全球去美元化浪潮可能推升黃金在投資組合中的比例。過去 9 年來央行一直為黃金的淨買家，去年更買入 651.5 噸黃金，為半世紀來最高購買量。

不過，美銀美林警告，投資人對於儲備資產仍須謹慎考量，多元化是一個漸進而緩慢的過程，投資人不應過度擔憂或期待美元在短期內出現完全的轉變。