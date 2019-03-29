泡沫破裂？鈀金連日重挫 準備創9年來最大單週跌幅

上週才創下新高的鈀金，在市場擔心全球經濟成長放緩，需求恐怕跟著放緩下，本周出現戲劇性的跌勢，距離高檔跌幅已達 16%，準備寫下三年多來最大單週跌幅，已有分析師預言，鈀金價格衝高後，泡沫已經成形，破滅恐怕在所難免。

鈀金在工業上主要用於汽車催化劑抑制排放，週三暴跌 5.84% 後，週四又再暴跌 7.32%，創下 2010 年來最大單日跌幅，連續兩天的暴跌，使得自去年八月一路飆漲翻倍的鈀金，出現跌勢反轉幾乎是不可避免的。

鈀金價格衝高後，本周出現連續暴跌。(來源：新浪財經)

鈀金正在走向三年多以來的最大單週跌幅，因為市場擔心全球經濟增長放緩，投資者的焦點轉向需求，尤其近期飆升至新高價後，對泡沫破裂的擔憂尤其加深。

鈀金市場預計將出現第八年的供不應求，儘管汽油車製造商紛紛搶奪供應，以符合更嚴格的污染控制標準，但在供應短缺題材已反應及汽車市場銷售放緩下，分析師認為，鈀金價格已難維持在高檔。

彭博上週針對分析師所做的調查顯示，預期今年鈀金價格平均為 1300 美元左右，尤其在鈀金價格上周創下新高後，盛寶銀行、德國商銀、瑞銀集團等都警告鈀金可能出現大幅回檔。

CMC 亞太市場首席市場策略師 Michael McCarthy 寫道，過去 8 個月來，鈀金上漲主要受到市場對供應不足的擔憂所帶動，但中國汽車製造業持續萎縮及近期經濟數據走弱，投資人將焦點轉移到鈀金需求的擔憂。

鈀金價格本週連跌三天後，週五進行震盪整理，目前月線跌幅超過 10%，但全季仍有近 10% 的漲幅，為連續第四季上漲。