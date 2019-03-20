鈀金價格首度突破1600美元 外界預期供應短缺將惡化

鈀金週二 (19 日) 首次突破 1600 美元，因市場預期這個用於工業催化劑與汽車觸媒轉化器的金屬，在供應上的緊繃局面可能惡化。

RBC Wealth Management 董事總經理 George Gero 表示，鈀金成為貴金屬的領導者，價格的飆升讓新聞及媒體發現了它。

過去長時間歷史上，鈀金的價格均低於黃金、白金，但這一輪的升勢，鈀金卻最快站上 1600 美元關卡。鈀金週二最高來到每盎司 1606 美元的歷史新高，之後漲勢縮減，仍上揚 0.82%，至 1596.50 美元。

鈀金日線走勢圖 (近一年以來表現)

大宗商品經紀公司 SP Angel 的一份研究報告指出，鈀金在供應短缺情況，價格迅速攀高，自去年 8 月牛市加速以來，價格上揚了近 90%。

媒體報導，俄羅斯計畫在 5 月至 11 月期間停止出口廢貴金屬，這也是近期推升鈀金的重要因素，俄羅斯與南非是全球最大的兩個鈀生產國。

分析師指出，鈀金屬短缺的原因除了供應擔憂加劇之外，另一個因素是需求上揚，各主要國家對汽車排放標準提高，而使得每輛車所需要的鈀裝載量增加。

儘管白金和鈀金主要由汽車製造商用於催化轉換器製造，但自 2015 年福斯汽車排氣醜聞爆發之後，白金更多地用於已經失寵的柴油車輛。

市場焦點雖然大多關注大漲的鈀金，但白金近期同樣強升，價格在週二上漲至每盎司 852.20 美元，為 3 月 4 日以來的最高點。

TD Securities 商品策略主管 Bart Melek 表示，在鈀金 1600 美元的基準上，白金看起來非常便宜，白金用來代替鈀金的情況會愈來愈常見，因為它價格上只有一半，供應上也具有安全性。