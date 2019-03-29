貴金屬盤後─美元走堅 黃金收低20.60美元 創8月以來最大單日跌幅

黃金價格週四下跌，並創 8 月以來最大單日跌幅，二週來首度收盤低於 1300 美元關卡。

分析師說，美元走堅削弱了黃金需求。近幾日，美元上漲，對黃金屬利空。

週三上午，一張約 7000 張合約的大型賣單進場，但黃金僅下跌約 5 美元。週四上午，另一波賣壓進場，這次引發了停損單，跌勢加速。

4 月黃金下跌 20.60 美元，或 1.6%，收於每盎司 1289.80 美元，跌破 1300 美元關卡，並創 8 月 13 日以來最大單日跌幅。

美元上漲，增添了黃金壓力。美元指數今日連續第三天上漲，本週上漲 0.6%。

美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

週四，美國 10 年期債券殖利率上升至 2.378% 但仍接近 15 個月低點。全球經濟成長擔憂加劇，債券需求增加，亦有助抑制貴金屬的跌勢。

美國今日公布 2018 年第四季國內生產毛額 (GDP) 由年率成長 2.6% 下修至 2.2%。分析師說，數據發出了全球經濟的警訊，對黃金屬利多。

5 月白銀下跌 32.5 美分，或 2.1%，至每盎司 14.973 美元。5 月銅上漲 0.3% 至每磅 2.873 美元。

7 月白金下跌 18.40 美元，或 2.1%，至每盎司 843.80 美元。

鈀金近來大漲後，今日大幅回檔。6 月鈀金大跌 111.80 美元，或 7.9% 至每盎司 1309.70 美元，創 1981 年以來最大單日美元跌幅，亦創 2010 年 5 月以來最大單日百分比跌幅。