鈀金已見泡沫？週三大跌逾6% 跌破50日均線

主要用於汽車觸媒轉化器、抑制有害廢氣排放的鈀金，在大漲後引來泡沫疑慮，週三 (27 日) 大跌接近 7%，並因跌破技術水準而觸發自動下單的賣壓。

鈀金上週來到紀錄高點每盎司 1620 美元，較去年 8 月的 832 美元，已上漲接近一倍，也再難推升漲勢。週三盤中下挫 6.7%，至每盎司 1444.51 美元，這是鈀金價格連續第 2 天大跌，也是自 2017 年 1 月以來的最大單日跌幅。

鈀金跌破 50 日均線 (圖表取自 Kitco.com)

市場憂慮泡沫

此前，英美資源集團 (Anglo American PLC) 執行長 Mark Cutifani 表示，近幾個月鈀金的大幅上漲，有泡沫之虞，可能會使一些汽車製造商用白金替代鈀金。

工銀標準銀行分析師 Marcus Garvey 認為，相關言論造成鈀金的下挫，但他相信，鈀金年底價格仍可維持 1500 美元左右。

Garvey 指出，用白金取代鈀金還需要一段時間，如果出現這種情況，也會是個循序漸進的過程，市場仍存在供應不足的問題，現在還不需要大規模重新評估。

BMO 基本金屬及貴金屬衍生品交易主管 Tai Wong 表示，投資人樂於在大幅上漲後獲利了結。

部分分析師認為，鈀金恐難持續維持高檔，特別是如今歐洲、中國等主要市場的汽車銷售疲軟，需求可能不會上升。

德國商業銀行分析師 Carsten Fritsch 說，似乎全球經濟衰退的擔憂也開始影響鈀金。

跌破 50 日均線

由技術線型上，週三大跌使鈀金期貨價格，自去年 8 月以來首度跌破 50 日均線。

鈀金過去也有拋物線飆漲的歷史，由 1997 年剛突破 100 美元，到 2001 年 1 月達到了 1000 美元的頂點，價格上漲了十倍。然而，隨後也出現急挫，到 2003 年 3 月，又回到每盎司 144 美元的低點。

從歷史上看，最近的漲勢始於 2016 年 1 月，鈀金交易價格為每盎司 457 美元，這輪漲勢已持續 3 年。