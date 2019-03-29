富國銀行執行長Tim Sloan請辭 華爾街按讚

正值 Wells Fargo 集團努力克服假帳戶醜聞的時期，富國首席執行長 Tim Sloan 突請辭退位立即生效。

已是富國 30 年老將的 Sloan 表示，決定退位也是幫助銀行繼續向前走的一種幫助，他計畫在六月底退休。富國銀行的董事會承諾會尋找一名局外人來取代 Sloan

自醜聞案以來，許多參議員等政治人士不斷對富國集團更換執行長一事施加壓力，監管機構也繼續緊盯富國銀行，以防止任何違法行為。

Sloan 表示：「退位是最好的解決方式」，他認為公司將從新任執行長那獲得更完善的幫助。

目前富國銀行 (Wells Fargo) 聘請其總法務長 C. Allen Parker 臨時接管。

華爾街似乎相當同意富國銀行此一決定，消息傳出後富國銀行盤後股價上漲逾 2%；富國銀行週四 (28 日) 股價收盤低於醜聞爆發前的股價約 1.4%，而同期內 S&P500 則是飆漲了 29%，競爭對手美國銀行 (BAC-US) 更是大漲 74%。

2016 年 9 月，富國銀行爆發假帳戶醜聞，5300 名員工自 2010 來私下創設 200 多萬個假帳戶並收取空頭帳戶管理費，隨之而來的全國譴責聲浪中，John Stumpf 辭任 CEO，Sloan 取代前執行長 John Stumpf 在 2016 年成為富國集團 CEO。

美國參議員:「也該是時候了」

已宣布參選 2020 年美國總統候選人的民主黨參議員 Elizabeth Warren 在索倫退位後推文表示: 「也該是時候了，Sloan 容許富國集團繼續使用假帳欺騙人民，並且掩蓋此一事實，好從中受益。」

(圖: 截自 Elizabeth Warren 推特)

她認為 Sloan 該和其他犯了罪的人一樣關進監獄。不過富國銀行的聲明稿中並未提到索倫任何不法行為。

富國銀行於 2016 年 9 月震驚了銀行業，當時它承認在數年內解雇了 5,300 名工人，開設了數百萬的假賬戶。這一消息迫使長期首席執行官 John Stumpf 下台，並在國會召開聽證會。

雖然富國銀行採取措施解決問題，包括取代高級管理人員並消除其有爭議的銷售目標，但新問題仍繼續出現。