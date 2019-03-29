軟板廠去年股利發放率 旭軟配發1.1元 配發率9成居冠

上市櫃軟板廠去年財報及股利陸續出爐，其中蘋果供應鏈台郡 (6269-TW) 稅後純益 26.45 億元表現最好，而在業績的成長及股利發放率，以非蘋系軟板供應鏈的旭軟 (3390-TW) 獲利成長 20 倍，每股純益 1.22 元，每股發放 1.1 元現金股利發放率 90% 最高。

非蘋手機軟板供應商旭軟電子，去年營收 10.8 億元，毛利率 12.7%，稅後純益 8196 萬元，年增率 20 倍，為 4 年來獲利新高，每股純益 1.22 元，董事會擬配發每股 1.1 元現金股利，盈餘配發率達 9 成，股利發放額度也創 4 年來新高；而由 PCB 業者的接單狀況顯示，今年上半年以非蘋陣營的訂單增加最為明顯，旭軟也可望受惠。

台郡去年稅後純益 26.45 億元居獲利王，每股純益 8.55 元，但較 2017 年衰退，台郡擬配每股 5 元現金股利，配發股利維持去年水準，其中包括盈餘配發每股 2.5 元，資本公積配發 2.5 元。

嘉聯益 (6153-TW) 去年稅後純益 8.01 億元，每股純益 2.08 元，嘉聯益董事會擬配發 0.6 元股利，其中股票股利、現金股利各半。

同泰 (3321-TW) 去年則呈現持續虧損，2018 全年營收衰退，降到 24.13 億元，年減 13.61%，且去年第 4 季也仍虧損，全年虧損金額較 2017 年 2.5 億元增加，同泰董事會也決議，擬不配發股利，是連續 3 年不配發股利。