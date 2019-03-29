台股盤中─量縮整理盤一度翻黑 靠個股撐人氣

美股四大指數昨 (28) 日漲跌互見，亞股也陷入狹幅震盪，台股加權指數今 (29) 日以小漲 15.73 點的平高盤開出後，一度翻黑，盤中多空在平盤左右拉鋸，預估成交值僅近千億元，法人指出，台股持續量縮整理、大型權值股買盤疲軟，仍以中小型股各自表態的格局為主。

從細族群來看，被動元件表現相對穩健，國巨、華新科和禾伸堂漲幅在 1.5% 上下，信昌電、蜜望實則漲超過 2.5%。

而在 5G 題材已成為顯學下，砷化鎵相關業者續強，宏捷科、環宇 - KY 漲超過 3%，穩懋和聯亞漲逾 2%，僅全新因過熱而稍稍拉回。

印刷電路板業者台光電也大漲 7-8% 左右，聯茂、台燿和建榮漲 4% 上下。

電池材料廠表現不俗，美琪瑪漲近 3%，康普和立凱 - KY 漲 1% 左右。

光學鏡頭在大立光續漲逾 0.5% 的帶動下，玉晶光漲近 3%，先進光和佳凌漲 1% 左右，新鉅科、亞光和今國光均穩在盤上。

比較弱勢的族群仍是太陽能，國碩、綠能均跌停，太極和益通均跌逾 1%，而頂晶科和茂迪則遭壓在盤下。

同時，遊戲業者因進入相對淡季也見到修正，昱泉、華義跌停，歐買尬跌近 2%，鴻準和隆中跌 1% 左右，不過，傳奇、網龍、橘子和大宇資等穩在盤上。

統一投顧指出，中貿易戰火不確定性持續外溢，且台股本波已上漲 1300 點，再漲空間有限，短線上台股應保守以對。

從技術面來看，台股指數於 3 月 25 日產生向下跳空缺口後，持續遭 5 日線壓制，各期均線開始下彎，再加上成交量能迅速萎縮，未能有效震盪消化賣壓，而籌碼面上，時序處在季底法人作帳行情結束，均不利短期指數蓄積上攻力道。

也有法人表示，中國景氣下行，且美債殖利率倒掛加深市場對未來經濟前景疑慮，所幸美中貿易談判仍處在正向發展空間，多空拉鋸，但觀望氣氛也濃厚。