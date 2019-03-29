〈每日外資外匯觀點〉避險題材擋住經濟放緩憂慮 美元指數反彈仍有後勁

儘管周四美國公布的 GDP 數據不如預期，且聯準會官員的言論偏鴿，但市場對中美貿易問題及全球經濟放緩的擔憂下，有助於美元指數不跌反漲，一度來到 97.32，創下 3 月 11 日以來新高。

美國公布第四季實際 GDP 年增率終值上升 2.2%，升幅低於預期的 2.4%，前值為上升 2.6%；2018 年全年經濟成為率 2.9%，為 2015 年以來最高，但略低於川普政府設定的 3% 的年度目標，美元指數卻反而上漲，G10 貨幣相對下跌。

道明銀行歐洲外匯策略負責人 Ned Rumpeltin 指出，美元本周走強，主要是因為系列的短期風險，特別是如果汽車產業的貿易緊張局勢升級，將有利於美元進一步上漲，而歐元可能首當其衝受到衝擊。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，雖然債券殖利率下跌，美國年底前降息的可能性達 80%，但美元持續 FOMC 決策會議後的反彈，美元指數目前來到兩周來的高點。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

英國議會周五將對脫歐協議再度進行表決，瑞銀表示，如果英國議會不批准退出協議，進一步延長脫歐時間的可能性上升。

美銀美林表示，雖然仍舊看好歐元兌美元的走勢，但考量歐元區第一季經濟表現疲軟，因此將歐元兌美元今年底前目標價由 1.25 調降至 1.20；2020 年底的目標價由 1.30 調降至 1.25。

美銀美林分析師補充，除了經濟表現不利歐元走勢外，英國無協議脫歐及美國和歐盟的貿易談判存在破局的風險，如果關稅上升，歐元兌美元的走勢勢必將承受壓力。