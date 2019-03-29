紐約匯市—多頭無畏第四季GDP下降 美元登上3週高點

週四 (28 日) 交易，美元兌 G10 貨幣與新興市場貨幣均走強，多頭擺脫了第四季 GDP 終值下降的影響。

ICE 美元指數上升 0.4% 至 97.2172，根據 FactSet，此水準達近 3 週高點。

2018 年第四季 GDP 成長終值自初值的 2.6% 下降至 2.2%，但大致符合市場預期，因此美元指數仍守住升幅。在數據發布前，市場參與者曾表示擔心數據下降，就算符合預期，也可能會令人更加擔心美國經濟動能流失的情形。

XE.com 的企業交易員 Viash Sreemuntoo 表示，「美元兌主要貨幣衝至 3 週高點，忽視殖利率曲線反轉的新一波擔憂。」

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，「在今天早上的數據發布後，美國經濟前景應該不會改變太多，越來越多人預期 Fed 今年年底降息 1 碼。對全球成長的擔心正挫傷美國經濟，現在市場仍聚焦中美兩國取得貿易協議。」

其他經濟消息，截至 3 月 23 日當週，請領失業救濟金人數下降至 21.1 萬人，較預期人數更低。經過開年熱潮後，2 月份成屋銷售冷卻。Fed 數位官員預計發表演說。

與此同時，全球公債殖利率仍是焦點，因為全球成長令人擔憂，市場情緒承壓。美國 10 年期公債殖利率 2.396%。

英鎊兌美元走疲，因英國國會週三拒絕所有脫歐替代方案。

在表決前，英國首相梅伊允諾，只要她的政黨支持該協議，她就願意辭職下台並讓新領導者處理過渡期的談判。

梅伊版的脫歐協議在 1 月和 3 月初已遭兩回否決，下議院議長 John Bercow 認為，若要再提至國會表決，就必須修訂後才能再提出，然而，歐盟要求英國國會必須先支持該協議，才能將脫歐最後期限自本月 29 日延後至 5 月 22 日，如果國會還是拒絕，就只能延後至 4 月 12 日。

英鎊跌至 2 週多來最低點，英鎊兌美元下降 1%，自 1.3191 美元下降至 1.3049 美元。

英鎊兌歐元也下跌，歐元漲幅 1% 至 0.8606 英鎊。

歐元兌美元略走低，自 1.1244 美元下降至 1.1221 美元。

新興市場

土耳其本週大選在即，里拉交易已劇烈波動數日，週四里拉兌美元再次大貶 2%，因土耳其政府施壓銀行，禁止提供流動性給外國基金經理人，以免他們做空里拉，但此舉造成隔夜互換利率飆升，土耳其股匯均受重創。