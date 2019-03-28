〈每日外資外匯觀點〉美國GDP保三恐不妙 美元指數97近關情怯

美元指數周三一度逼近 97 整數關卡後，周四投資人關注美國公布 GDP 數據、聯準會副主席克拉里達的談話及中美貿易新一輪談判登場；此外，周四亞洲盤傳來英國國會否決 8 項不同的脫歐提案，英鎊兌美元一度急跌 50 點，來到 1.3150 附近。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

法國農業信貸銀行策略師 Valentin Marinov 表示，此次英國脫歐的 8 項提案全遭否決，意味著此次投票結果帶來額外的不確定性，英鎊走勢將呈現觀望態勢。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

預定周四公布的美國第四季 GDP 數據，據外電媒體調查顯示，年化季率終值預期成長 2.3%，較前值 2.6% 來得低；意味著美國經濟 2018 底放緩的程度可能比預期來得大，甚至可能拖累全年成長率無法達到美國總統川普吹噓的 3%。

Continuum Economics 駐紐約高級經濟學家 David Sloan 表示，美國第四季 GDP 下修，預估全年 GDP 成長率可能會從 3.1% 降至 2.9%，儘管仍然是 2005 年以來最佳成長率，但重要心理關卡 3% 仍未達標。

美銀美林分析師維持年底前看空美元兌日圓，認為今年第二季起日本市場進入 政治事件密集主導的階段，首先是七月的上議院大選，預期將增加市場對日圓的避險需求。

此外，全球經濟放緩的趨勢讓全球央行感受到壓力，而美國在連續升息後，利率政策有很大的寬鬆空間，而日本央行貨幣政策選項則相當有限，也就是說，在降息空間上，不利於美元兌日圓的走勢。