紐約匯市—數據黯淡 美元守住漲幅；脫歐協議再被退 英鎊近6週高點

週五 (29 日) 交易，因經濟數據低於預期，且公債殖利率下降至 15 個月低點，美國經濟動力恐正流失的市場信念加強，美元僅持平至小升，但本季漲幅邁向去年第二季以降最大單季漲幅。

另一方面，貨幣交易者忙著評估英國脫歐的下一步，因英國國會第三度否決了首相梅伊提出的脫歐協議。

最近時交易，ICE 美元指數上升 0.01% 至 97.21，本週升幅 0.6%。單就 3 月，該指數升幅 1.1%，創下自去年 10 月以來單月最大升幅。以第一季而言，該指數升幅也是 1.1%，為去年第二季以來最強表現。

美國商務部報告，根據個人消費支出指數 (PCE) 衡量，1 月份消費者支出回彈但低於預期，且 2 月份個人收入僅小幅上升。消費者支出在美國經濟活動中占比達 2/3 以上。

由於成長放緩且通膨溫和，週五的經濟數據可謂結束了 Fed 3 年來緊縮貨幣政策的行動，BMO 資本市場全球外匯策略主管 Greg Anderson 表示，「這是個很疲弱的數據，市場可以鬆一口氣了，Fed 沒有升息的理由了。」

但儘管數據疲弱，投資者週五然偏好風險資產 (例如股票)，大於避險貨幣 (例如美元、日圓和瑞朗)。

梅伊托歐協議三度闖關失敗，英鎊走疲回應，英鎊兌美元短暫跌破心理關鍵水平 1.30 美元。

ING 經濟學家 James Smith 指出，經過多日顛簸，英國首相梅伊還是未能說服國會支持其脫歐協議，但確實縮小支持與反對人數差距，從數週前差距 149 人縮減至 58 人，「儘管如此，梅伊目前形式的脫歐協議應該是玩完了。」

英國目前要到 4 月 12 日才會提出新計畫。下週一國會將再表決是否無協議脫歐，一如上週三的表決，但上週三當時無協議脫歐這個選項未能獲得多數議員支持。

英鎊兌美元自 1.3041 美元下降至 1.3001 美元，盤中高低點差距 1.3% 之多，根據 FactSet，英鎊兌美元第一季上漲了 1.9%。

其他貨幣

德國經濟數據疲弱，加上 ECB 大放鴿， 推動避險基金削減歐元多頭部位。歐元兌美元大致持平在 1.1224 美元，本月跌幅約 1.2%，今年第一季跌幅 1.7%。

日圓兌美元持續下滑，美元漲幅 0.2% 至 110.80 日圓，美元兌日圓第一季漲幅 1.1%。