2月營業氣候二升一降 突破4成以上製造廠商 看好未來半年景氣

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 2 月營業氣候測驗點，製造業呈現連 3 個月上升來到 91.29 點，月增 1.61 點，營建業由下滑轉為上揚 0.41 點至 94.04 點，不過，服務業結束連續 2 個月上升態勢，轉為下滑 0.21 點至 92.05 點；展望後市，製造業廠商看好未來半年景氣者逾 4 成，月增逾 12 個百分點。

在製造業調查方面，廠商認為當 (2) 月景氣「好」比率為 11.5%，較上月減少 19.6 個百分點，認為當月景氣「壞」的比率則為 47.3%，較上月增加 16.5 個百分點，其中，化學工業、非金屬礦物業、金屬製品業看壞比例超過 70%。

不過，整體製造廠商對未來半年景氣看法不差，看好廠商增加 12.5 個百分點至 43.1%，看壞比率減少 8.4 個百分點至 9.9%，又以電子機械業、非金屬礦物業和化學工業看好比例較高。

服務業方面，對 2 月景氣看好比例較高者為保險業和餐旅業，其餘產業多以普通看待，對於未來半年看法，則以金融相關產業看好比例較高。

營建業方面，由於儘管 2 月新建工程投入有限，所幸在建工程、廠務衍生機電系統整合工程進展仍持續進行，故對於整體營運表現尚具支撐。

惟台經院提醒，雖政府投資擴張、工期陸續步入主體階段，但有鑑於南部砂石恐有斷料危機、空汙法對於營建工程機具工料控管趨嚴、新建工程用地取得困難等因素，營造業未來還是有變數，營造業廠商對未來半年景氣看法以持平視之。

此外， 2 月房市交易若排除地政機關實際的工作天數偏少的因素，整體房市景氣尚稱穩定，隨著時序進入 329 檔期傳統旺季，使看好未來房市的業者比重上升，然而，受限於供給擴大、買賣雙方對價格認知有差異等緣故，仍有超過 70% 以上的業者，對未來半年房市看法為持平。