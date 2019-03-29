盤前財經大事搶先讀2019年3月29日

今日操盤前瞻

股東會：維格、元晶

法說會：欣興、台紙、京鼎、矽瑪、力達 - KY、台汽電

終止掛牌：統盟

能源盤後—川普呼籲 OPEC 增產、全球成長令人擔憂 原油收低

週四 (28 日) 交易，原油期貨價格收低，但收盤脫離盤中低點，係因美國川普總統呼籲 OPEC 提高產量，且近期國內供應量數據意外增加，再加上全球成長隱憂推升能源需求的不確定性。閱讀全文...

永豐餘去年獲利年減 10% 股息仍配 0.6 元 現金殖利率逾 5%

永豐餘 (1907-TW) 昨 (28) 日召開法說會，去 (2018) 年合併營收創歷史新高，但因為受到去年底國際漿紙價格驟跌影響，全年稅後純益年減 10%，儘管獲利衰退，但永豐餘董事會仍通過每股配發現金股利 0.6 元，維持與去年相同，現金殖利率 5.08%。今年展望則瞄準東南亞市場，尤其擴大越南產能。閱讀全文...

鴻海處分轉投資位速 9200 張 實現利益 1.92 億元 其中 1.56 億去年認列

鴻海 (2317-TW) 昨 (28) 日公告，處分轉投資位速 (3508-TW) 股票 9200 張，已實現利益 1.92 億元，其中 1.56 億元轉入去年未分配盈餘。鴻海是透過子公司 Extra High Enterprises Limited 投資位速，而從去年 12 月 7 日至今日，一共處分 9200 張位速，交易總金額 3.06 億元，每股平均價格 33.36 元。閱讀全文...

〈LINE 智慧入口〉從音樂串流到遊戲社群 今年在台推多項新服務

LINE 昨 (28) 日舉辦「LINE CONVERGE 2019 春季記者會」，宣布今年將在台開展多項新服務，擴大智慧入口影響力，推出包括新版「LINE 官方帳號」與「LINE 樂兌」、商家資訊「LINE SPOT」、音樂串流服務「LINE MUSIC」、「LINE 客服小幫手」、「LINE GAME 學院」等新服務。閱讀全文...

〈分析〉財報將成美股盤勢最新考驗 中小型股成績恐怕非常難看

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 策略師 Mike Wilson 認為，美股即將面臨新的考驗，就是第 1 季的財報季，而目前來看，局勢並不樂觀。Wilson 在發給客戶的報告中指出，雖然聯準會早前的超鴿派聲明，是股市大利多，也消除對市場的一大憂慮，但它並沒有消除對美企獲利成長負面的疑慮。閱讀全文...