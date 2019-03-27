2月景氣燈號亮「黃藍燈」 領先和同時指標續跌

國發會今 (27) 日公布 2 月景氣對策信號綜合判斷分數為 17 分，較上月減少 3 分，燈號連亮第 2 顆「黃藍燈」，國發會指出，景氣領先、同時指標仍持續下跌，顯示景氣走緩，須密切關注後續變化。

此次景氣對策信號 9 項構成項目中，機械及電機設備進口值由黃紅燈轉呈綠燈、批發、零售及餐飲業營業額由綠燈轉呈藍燈；其餘 7 項燈號不變。

而景氣指標中，領先指標不含趨勢指數為 99.78，較上月下滑 0.02%，7 個構成項目經去除長期趨勢後，僅 3 項較上月上升，分別為實質半導體設備進口值、實質貨幣總計數 M1B、建築物開工樓地板面積。

同時指標不含趨勢指數為 97.14，較上月下滑 1.07%，7 個構成項目經去除長期趨勢後，除電力 (企業) 總用電量較上月上升，其餘 6 項較上月下滑。

展望未來，國發會指出，半導體設備進口連續 2 個月呈雙位數成長，加上台商回台投資持續增溫，成效可望逐步顯現；此外，政府補助住商汰換節能家電，並推出「春遊專案」，可望進一步提振內需。

不過，由於 3 月 OECD 和 IHSMarkit 再度調降全球經濟成長展望，加上美中貿易紛爭、主要國家貨幣政策、英國脫歐等外在風險恐衝擊外需，國發會提醒，此對國內景氣的影響仍須留意。