英鎊再挫 傳週五不進行投票 脫歐過程仍充滿不確定性

即使英國首相梅伊 (Theresa May) 拿自己的烏紗帽做為交換條件，仍然未能讓英國議會取得共識，包括梅伊版脫歐協議及其他替代方案，通通遭到否決。接下來議會原本預計在週五 (29 日) 進行第三次「意義的投票」，但傳出可能不會舉行。

英鎊週四急劇下跌，專家們推測即使第三次投票，仍然不會有什麼好結果。英鎊跌勢繼續擴大，跌至 1.3035 美元，跌幅超過 1%。兌歐元匯率下跌 1.2%，至 1 歐元兌 86.06 便士。

英鎊跌向近期低點 (圖表取自 Zero Hedge)

週五的第 3 次投票，將只針對脫歐協議本身，有關未來與歐盟貿易及安全的關係將不在其中。但有消息來源說，這次投票恐怕不會舉行，而是針對脫歐議題再行辯論。

MUFG 駐倫敦外匯策略師 Lee Hardman 表示，英國脫歐的僵局仍在持續，因為議會僅表明了他們不要什麼，但沒有明確指出他們要什麼。

英國原本應在 29 日正式脫歐，但歐盟已同意，至少先延至 4 月 12 日，如果脫歐協議通過，可以再延至 5 月 22 日，以完成必要的程序。

各種選擇均遭議會否決

英鎊交易員支持梅伊

英國政府仍力圖與其他政黨取得共識，不過至少有一群人仍然支持梅伊，就是英鎊的交易員。

近期英鎊的漲跌有個明顯的模式，每當梅伊位置更安全，英鎊匯率就偏強，當梅伊官位不保，英鎊也跟著下挫。

野村分析師 Jordan Rocheste 表示，由於下議院擁有更大的發言權，並且在她擔任首相期間不會重新大選，因此只要梅伊在位，事情就不會走向最糟，可以達成或延長協議，不太可能無協議脫歐。

Rocheste 認為，如果重新選舉，英鎊恐將下滑多達 3%，特別是要是反對黨工黨獲勝，跌幅更可能達 8%。儘管英鎊本週下挫，但仍是今年以來表現最佳的 G-10 貨幣。

WorldFirst 首席經濟學家兼貨幣策略主管 Jeremy Thomson-Cook 表示，在一片混亂中，投資人目前難以定價英鎊，不管這場脫歐的肥皂劇下一步是不是大選，現在沒有人知道事情會怎麼結束。