為脫歐敲響警鐘 英國2月份汽車產量下跌15%

根據汽車製造商和貿易商協會 (SMMT) 最新的報告顯示，英國汽車產業 2 月份產量再次跌落，較去年同期減少 15.3%，是自 2011 年以來連續 9 個月出現產量下滑。該機構認為，上月的數據給英國汽車產業帶來了警告，若英國無協議脫歐，恐帶來更嚴重的影響。

數據顯示，過去一年英國汽車產量已降至 2013 年以來的最低水平。2 月份共約生產了 123,200 輛汽車，較去年同期下降了 15.3%。國內市場和出口市場的產量分別下跌了 11% 和 16.4%。

SMMT 表示，英國出口汽車佔當地汽車總產量約 80%，上個月銷往歐盟的產量下降了 14.9%，而對中國的出口更是下跌了 55%。報告顯示，這些數據數強調了與歐盟建立無摩擦貿易關係的重要性。

SMMT 執行長 Mike Hawes 認為，該產業「受到國際間貿易敵對、市場下滑和技術中斷等挑戰」。他表示：「該報告應該給那些認為英國汽車產業在無協議脫歐後還能夠倖存下來的人敲響了警鐘。」

現今，整個歐洲地區仍在努力應對排放規則改變、銷售下滑以及新關稅威脅等所帶來的影響。而汽車製造商持續擴大對電動車和自駕車技術的投資也擠壓了其他汽車業務部門。

展望未來，專家們警告說，英國無協議脫歐恐導致英國汽車製造商新的關稅成本達數十億英鎊，相關製造業活動也將急劇減少。

在過去的幾個月裡，包括英國巨頭捷豹路虎、本田、和福特等汽車製造商皆宣布減產，並可能因此導致大約 14000 個在英國的相關工作被裁減。