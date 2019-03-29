台股盤前—量新低、價有守 短線再挑前高可期 惟清明連假前慎選股

台股昨 (28) 日尾盤有摩台結算，外資拉抬台積電，帶動指數收斂跌幅，終場小跌 6 點、收 10536 點，量縮至農曆春節後新低，惟明顯比主要亞股抗跌。台股量新低、價有守，預期要再創前高可期，惟清明節連假將至，追價宜慎選個股。

昨天高配息利多成盤面焦點，久未發動攻勢的汽車類股，因中華車減資退還股東現金，且要配 1.7 元現金股息，股價漲停，還拉動母公司裕隆跟著大漲，裕隆集團股全數上揚，成為市場亮點。另外，觀光股晶華大方配超過 11 元股息，高殖利率也力拱股價直奔漲停。

市場弱勢股則是財報傳重大利空的大同集團股，華映、綠能、尚志跌停一價到底，大同在市場派喊出低接之下，股價由低檔拉到接近平盤作收。

中華車漲停買不到、華映躺平賣不掉，中華車排隊委買張數 25 萬張，而華映委賣張數 22 萬張，今天表現值得持續關注。

美股今晨漲跌互見，美股道瓊指數上揚 91.87 點，或 0.36%，收 25717.46 點。那斯達克指數上揚 25.79 點，或 0.34%，收 7669.17 點。標普 500 指數上揚 10.07 點，或 0.36%，收 2815.44 點。費城半導體指數下跌 2.68 點，或 0.19%，收 1373.80 點。

今天觀盤重點，華為 5G 產品線總裁楊超斌昨日在博鰲亞洲論壇上表示，從 2018 年發布 5G 第一個標準以來，華為跟中國、韓國、歐洲、中東等多家電信運營商進行合作，已經可以完成大頻寬、高速度的測試，速率確定可以提升十倍左右，5G 是未來十年到 20 年的主流。

經濟部昨日在行政院會報告「太陽光電計畫推動辦理情形」，宣示將達成太陽光電累積設置容量的短、長期目標，分別為 2020 年 6.5GW（10 億瓦）、2025 年 20GW。由於「太陽光電 2 年推動計畫」設置超標，去年底已超額達標，行政院要求加速推動，務必今年底前達成再新增設置 1500MW(百萬瓦) 目標。

整體來說，台股昨天收下影線紅 K 棒，暫時失守 10 日線，然而量能縮至今年 1 月 24 日以來新低，高檔觀望意味濃厚，微量新低、價有守，指數盤整待變，預期要再挑戰前高可期，加上美中新一輪貿易談判，獲空前進展，若有較重大結果出現將對股匯市造成較大影響。