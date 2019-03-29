決戰後5G時代！日歐聯手研發最新行動通訊技術

根據日經新聞報導，朝著未來的「後 5G 時代」，日本與歐洲的產官學合作，希望透過共同研究來研發出可取代 5G 的先進通訊網路。

這項計畫由日本早稻田大學的川西哲也教授領軍，NEC(6701-JP)、德意志電訊 (Deutsche Telekom)(DTE-DE)，以及歐洲的大學也都將參與研發。通訊速度將為現行 4G 的 1000 倍以上，在 2 秒內就可以完成一張高畫質藍光影片的傳送。目前中國等國家在 5G 技術上遙遙領先，團隊盼能透過這項計畫來挽回頹勢。

(圖：Investing.com)

在第 1 代行動電話於 1980 年代問世之後，約以 10 年為一個單位持續的進步當中。根據日本總務省的資料，在 30 年來行動通訊的速度已增加約 1 萬倍。而在 2018 – 2020 年之間，5G 也將開始在全球普及。

研究團隊將使用後 5G 時代的通訊規格，採用 300GHz 的頻譜來進行研發實驗。相較於 5G 所使用的 28GHz 頻譜，300GHz 頻譜在資料傳輸量上超過 10 倍以上。

在日本及德國的主導之下，美國電子電機工程師協會 (IEEE) 已將 300GHz 頻譜作為 Wi-Fi 無線網路等短距通訊用的規格之一。而為了實現超高頻的訊號技術，必須開發新的半導體來作訊號的增幅及資料的處理。

研究團隊將運用歐盟的尖端技術開發專案「Horizon 2020」及日本情報通信研究機構的研究預算，並結合日本早稻田大學及 NEC 等日本方面所擁有的電波增幅及訊號處理技術，以及德意志電訊等歐洲方面在高頻通訊半導體的技術。

這個研究團隊在進行正式實驗前，已先行在德國進行了 70GHz 與 240GHz 頻譜的通訊實驗。在司徒加特大學兩棟相隔 850 公尺的校舍間，已確認可以達到目標值 6 成的通訊速度。今後將逐步提高實驗所使用的電波頻譜、距離，以及通訊速度。

團隊期望在 2021 年前可以獲得一定的成果，以利將來所實施的固定式基地台的通訊實驗。並計畫在實驗當中，進行實際的資料傳輸及聯網實驗。

當前的主要課題在於提高電波頻譜，將造成通訊範圍變得較小。為了涵蓋相同的服務範圍，將需要設置比目前更多的基地台來克服。而為了降低建置成本，將需要利用無線通訊技術來取代光纖的鋪設。西川教授表示，「未來小型基地台的建置成本將與照明設備相同」。預估在 2030 年代時，就可迎接後 5G 時代的來臨。

根據英國 IHS Markit 的調查數據指出，在 2017 年時，華為在 5G 基地台的全球市占率高達 27.9% 位居第一，超越瑞典的易利信 (ERIC-US) 及芬蘭的諾基亞 (NOK-US)。

雖然日本富士通 (6702-JP) 與 NEC 也有推出行動通訊方面的設備，但是在全球市占率只有 1% 左右，在 5G 方面的研發更是落後對手許多。這次日歐攜手合作，可否在未來扳回一城還值得觀察。