照明大廠歐司朗宣布調降全年展望！光電半導體部門影響最深

德國照明技術製造商歐司朗 (Osram) 表示預計 2019 年營收將衰退 11%-14%，之前預期成長 0%-3%，營利率則預估在 8%-10% 之間，之前估計為 12%-14%。同時歐司朗指出，2019 年下半年景氣復甦機會很低。

圖: markets insider

歐司朗宣布調降營收成長預期，主要是認為全球汽車產業的疲軟 (占其營收一半)，及一般照明和行動裝置市況不佳等因素。

歐司朗表示，該公司目前庫存明顯增加，特別是在中國。此外，全球經濟下滑與地緣政治不確定性也拉低需求。

該集團表示，第二季營收可能年減約 15%，由於產能利用率不足，三大主要業務部門光電半導體部門 (OS)、數字系統部門、汽車部門等都出現壓力，而特別在光電半導體部門受到嚴重影響。

但該公司補充說道，無論目前的市況多差，歐司朗會持續專注於光電半導體，汽車產業和數位應用領域，以提供長期可持續及吸引力的報酬，且臉部識別和智慧農業等新業務正呈現積極的進展。

上個月，歐司朗宣布，正與美國投資公司貝恩資本 (Bain Capital)、凱雷集團 (CarlyleGroup) 洽談收購事宜。三方並未揭露洽談細節，但不排除 100% 收購的可能性。此外，盧森堡私募股權公司 CVCCapitalPartners，及不願具名的中國投資機構也出現在買家名單上。

而在收購案傳出來時，歐司朗的股價從 2018 年初的 78 歐元 / 股，跌到 38 歐元 / 股，股價如同腰斬。