TPP、EPA發威！美國肉品出口出現下滑

在跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP)，以及日歐 EPA 陸續生效之後，進口到日本的美國肉類產品已經開始出現減少的情形。而加拿大出口到日本的牛肉及豬肉，則是出現增加的傾向。

根據日本財務省在週四 (28 日) 所公布的 2019 年 2 月統計數據，進口美國豬肉年減 14%，而進口的歐洲豬肉則是年增 54% 出現大幅度增長。這也是受到日歐 EPA 生效後，高價商品的關稅從過去的 4.3% 調降到 2.2% 的影響。而 CPTPP 會員國的加拿大及墨西哥所生產的豬肉進口量也都有近 2 成的增長。

從國別來看，在 2019 年 2 月 1 日日歐 EPA 生效後，歐盟的市占率已從 2018 年的年平均 35% 立即在當月拉高到 44%。而在另一方面，美國的市占率則是從 28% 滑落到 23%。影響顯著。

由於日本近期對進口牛肉的需求增加，在 2019 年 2 月時，美國進口牛肉增加了 17%。但比起加拿大的爆增 3.6 倍，及紐西蘭的 63% 增長，美國牛的表現就顯得遜色不少。背後主要的原因也是出在 CPTPP 生效後，牛肉的進口關稅從 38.5% 調降到 27.5% 之故。

從 2019 年 4 月開始，牛肉的進口關稅將進一步調降至 26.6，而豬肉的高價肉品關稅也將降至 1.9%。在協定步入第 2 個年頭後，關稅的調降也跟著隨之生效。

而採用穀物作為肉牛飼料的加拿大牛肉，由於其風味被認為貼近日本人的喜好，更讓人在意未來在市場上的表現。

其他像是在稻米的進口量上也出現很大的變化。CPTPP 生效之後，自 2019 年 4 月起，進口到日本的加拿大稻米限額將較目前提高 3 倍至 6000 千公噸。因其價格較日本產稻米便宜 3 – 5 成，也引起日本外食業者們的興趣。

其他像是葡萄酒，日本高級超市成城石井在今年 2 月調降歐洲進口品的售價之後，銷量就較去年同期增加了 1 成。

這些現象都顯示出日本政府為了對抗美國的保護主義，積極與其他國家簽署自由貿易協定的策略已出現了一定成效。

美方在 TAG 談判上勢必會向日方施壓 (圖：AFP)

然而美國政府重回自由貿易市場的可能性依然微乎其微。根據美國肉類出口協會的說法，由於 CPTPP 及日歐 EPA 的關係，預估在 2023 年前，在美國牛肉出口上將造成每年 5 億 5 千萬美元的損失。也由於這個緣故，美國極可能在 2019 年 4 月舉行的商品貿易協定 (TAG) 談判桌上對日方施加壓力。