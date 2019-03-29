〈股神開講〉巴菲特：蘋果有本錢犯1、2次錯 可搞串流影視 

波克夏 (Berkshire Hathaway) 創始人兼執行長巴菲特 (Warren Buffett) 週四 (28 日) 接受《CNBC》採訪，談及波音和蘋果，以下是訪談摘要。

波音

他稱，波音 (BA-US) 最暢銷飛機 737 Max 遭禁飛「不會改變產業。」

波克夏是全美前四大航空公司達美、聯合、西南和美國航空的最大股東之一。

月前衣索比亞航空操作的波音 737 Max 8 發生空難，機上無人生還，美國 3 月 13 日也開始禁飛該款飛機，調查人員曾表示，該起墜機事件與去年 10 月印尼獅航空難有一些「明顯相同點」。

波音週三發布一系列防失速系統的更新，聚焦近期墜機事件的調查重點。

巴菲特表示，「顯然，波音還有很多工作要及時做。但這過一段時間後，不會改變整個產業，什麼都不會改變。」

他以航空保險費率為由，認為美國航空業的安全記錄相當強勁，因為美國商用客機已經十多年沒發生過致命事故，所以航空保險費很低。

蘋果

近期蘋果 (AAPL-US) 推進串流電視產業，股神巴菲特卻抱持懷疑態度。

「我當然希望他們成功，但蘋果是一家可以承受一兩個錯誤的企業，你不會想買一家非得把每件事做好不可的公司股票。」

「蘋果就該做一些不會有用的事。」

蘋果是波克夏最大投資，儘管波克夏去年年末大砍蘋果持股，但巴菲特稱目前波克夏仍擁有蘋果 5.5% 股票。

巴菲特質表示，他質疑蘋果的串流電視服務事業是因為，一天最多 24 小時，觀眾每天看電視的時間最多也就這樣，況且現在已經有數家大型科技公司和媒體公司在這個領域上砸重金了。

「這塊領域已經有許多大型競爭對手正在搶奪觀眾了。」他指出，一堆握有大量資源的業者絞盡腦汁就為了多挖觀眾半個小時，「我自己是不會摻和進去玩。」

「10 年後再來看娛樂項目的傳遞，將會演進成大眾想要的模式，這會是一場非常非常大、激烈競爭的遊戲，我能確定的是，最後大眾將會是贏家。」

針對蘋果和高盛聯手推出 Apple Card，巴菲特表示，「全球每個人都希望掌控支付。」他指出波克夏擁有美國運通約 18％的股份。

在訪問席間，巴菲特拿出他慣用手機，身為蘋果大股東的他拿的卻不是 iPhone，而是一支 Ebay 價格 20-30 美元左右的掀蓋手機 Samsung SCH-U320。

他稱，有友人送他一支 iPhone X，還附上一封信詳述了使用方式，宛如對三歲小孩般仔細說明每一個使用步驟，「還稱這手機不會咬我，可是我就是沒勇氣使用，可能未來某一天我會用吧。」