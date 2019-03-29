工商銀行獲利不如預期 股價開高走低

工商銀行公布 2018 年業績，獲利不如市場預期。股價開盤暫時呈現開高走低。不過去年一年，工商銀行平均每日賺人民幣 8.18 億元，連續 10 年穩居 A 股第一，同時現金分紅金額也連續 11 年居冠。

2018 年財報重點 (中國會計原則)

營收人民幣 7738 億元，年增 6.5%。

淨利人民幣 2987 億元，年增 3.9%，預估為人民幣 3004.1 億元。

EPS 人民幣 0.82 元，2017 年人民幣 0.79 元。

現金股利每股人民幣 0.2506 元。

淨利差 2.16%，比 2017 年上升 0.06 個百分點。

淨利息收益率（NIM）較 2017 年上升 8 個基點，達 2.30%。

清理不良貸款達人民幣 2265 億元，較 2017 年增加 338 億元。

不良貸款率較 2017 年底下降 0.03 個百分點，至 1.52%，連續 8 季下降。

圖: 公司財報

業績展望

工商銀行董事長谷澍表示，去年淨息差略為提升，但今年受到市場利率有較大跌幅，特別是銀行及債券市場，因此今年要保持相同淨利差有較大挑戰。工商銀行今年將會在負債端下功夫，透過控制負債，改善客戶服務及穩定成本，以穩定淨息差。