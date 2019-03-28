〈安勤展望〉安勤今年營運續成長 幅度超越去年 明年顯著升溫

工業電腦廠安勤 (3479-TW) 今 (28) 日召開法說會，董事長劉琍綺表示，今年一定會比去年成長，成長幅度將優於去年，明年多方布局效益顯現，營運將顯著升溫。而總經理張嘉哲則表示，今年營運成長動能將來自醫療、智慧零售、政府標案，預計都有雙位數的年增表現。

劉琍綺表示，去年面臨原料、貿易戰等逆風，但營收獲利還是成長，今年在美國投票機標案、桃園智慧交通，醫療設備陸續出貨下，預計今年營運還是會成長，成長幅度將優於年，明年佈局效益將更明顯，營運將顯著成長。

張嘉哲則補充，今年營運除了政府標案外，還醫療、智慧零售，據了解，安勤智慧零售打近日式大型 Outlet 外，也打進國際連鎖餐飲集團；醫療則瞄準，高階影像治療伺服器、數位化醫療照護解決方案、復健及健身儀器，跟 ODM 醫療設備代工等。

張嘉哲表示，醫療去年營收占比 24%、政府、通訊標案等 18%、零售占比 26%、博奕 15%、工業自動化 15%，其中醫療、智慧零售、政府標案年增雙位數。

安勤去年營收 50.2 億元，歷史次高，年增 3.5%、稅後純益 2.44 億元，年增 6.8%、每股純益 3.54 元，公司也通過每股擬配息 2.6 元。