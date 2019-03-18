微星新顯卡助攻 Q2可望淡季不淡 電競筆電出貨目標年增個位數

儘管第二季向為傳統淡季，但微星 (2377) 因有新品效應，預期第二季將有機會淡季不淡，此外，在電競筆電端，微星預估今年出貨量能年增個位數。首先就顯卡部分，NVIDIA 輝達繼推出平價款新顯卡 GeForce GTX 1660 Ti 之後，上週末新推 GTX 1660，這款產品雖不具備即時光影追蹤技術，但仍採用圖靈 (Turing) 架構技術，且搭載 6GB GDDR5 VRAM 記憶體、1,408 個 CUDA 核心與接近 1.8GHz 的超頻時脈。



而微星也已經推出內建 GTX 1660 的新顯卡，預期這款入門款新顯卡可望在今年第二季放量，幫助微星第二季繳出淡季不淡的營運成績單。



另外就大環境來說，微星坦言，中美貿易問題導致全球經濟局勢不穩，加上 PC 產業還是持續衰退，這些都是大環境上不利的變數，但全球電競產業還是繼續穩健成長中，這是利多訊息。



微星也預估，今年全球類電競加電競筆電產業總出貨量達 800 萬台，微星瞄準高階市場，今年出貨目標訂在 400 萬台，預計今年出貨量仍能有個位數的成長；至於全年來看，預估整體產品出貨量，與 2018 年相比，要能成長一成。