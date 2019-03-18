微星今年出貨量估年增10%以上 全力拓東南亞市場

微星 (2377-TW) 表示，今年整體產線總出貨量將年增 10% 以上，不過顯卡因為去年下半年起挖礦熱潮衰退，今年可能會修正，市場佈局方面，公司表示，今年會「特別關注」東南亞地區，先從板卡、螢幕切入市場。

微星表示，目前 1000 美元以上的電競桌機在歐洲幾個主要國家、美國市占率都達到前 3 名，但現在在東南亞目前還不算太好，今年會「特別關注」，先從板卡、螢幕切入，再到筆電、桌機等產品。

微星顯卡去年上半年受惠挖礦熱潮帶動，去年全年出貨達 480 萬片，但隨著比特幣價格大幅回落，挖礦需求下半年開始轉淡，今年全年出貨可能會修正。

至於主板方面，雖然英特爾 CPU 狀況延續，目前看起來表現相對低迷，但最快 5 月起出貨才會狀況會逐漸好轉，第 3 季會比較緩解，在電競帶動下，全年還是可望呈現小幅成長。

微星 2 年前也切入電競螢幕市場，雖然只做 2 年，但成長相當快速，其中有 99% 是曲面螢幕，在北美、北歐、東亞等地是市占率都領先市場，公司內部預估目前全球市占率僅次於三星。

根據市調機構調查，去年全球電競螢幕出貨量達 680 萬台，其中曲面面板已經達整體電競面板市場的 50%，今年市調預估出貨將達 820 台，其中曲面面板戰整體電競面板超過 3 分之 2。

新品方面，微星表示，螢幕將推出電競選手專用的平面螢幕，周邊方面，機殼去年已經陸續出貨，今年也將持續推新品，也會推出電競椅。