川普籲OPEC增產 國際油價嚇跌逾1.2%

美國總統川普今 (28) 日於推特發文，呼籲石油輸出國組織 (OPEC) 增產，盼能壓低油價；受此消息影響，國際油價跌勢加劇，挫逾 1.2%。

台北時間週四晚間 9 點 36 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.22%，至每桶 66.42 美元；西德州中級原油期貨下跌 1.21%，至每桶 58.69 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

川普於推特寫道，「OPEC 增產至關重要，因為油價太高，全球市場則過於脆弱。感謝你們！」

川普呼籲 OPEC 增產。(圖：翻攝自川普推特)

為使油市恢復平衡，OPEC 及其盟國，於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，朝每日減產 120 萬桶的目標邁進。

今年以來，布蘭特原油價格，累計上漲約 25%，但當前價格水平，仍低於 OPEC 成員國期待；沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid Al-Falih 認為，減產工作尚未結束。

另一方面，俄羅斯能源部長 Alexander Novak 日前亦稱，俄國可望於 3 月底，實現每日減產 22 萬 8000 桶的承諾，「我們正朝這個方向前進」。

投行高盛 3 月中旬發表報告指出，全球市場對石油需求的成長幅度，高於預期，布蘭特原油價格，可望漲至每桶 70 美元之上；但該報告亦示警，油價走揚可能引發川普不滿，並再度於推特發文，對 OPEC 施壓。

一如高盛所料，川普今日再度於推特呼籲 OPEC 增產；他曾於 2 月推文，稱「油價太高了。麻煩 OPEC 放鬆一下吧，世界過於脆弱，難以承擔如此價格！」受此消息影響，當日油價重挫逾 3%，創 2019 年以來，單日最大跌幅。