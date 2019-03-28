能源盤後—庫存意外增加 3週來首次 原油溫和收低

週三 (27 日) 交易，美國官方報告顯示，上週國內原油供應量增加，與市場預期供應量連續第三週下降的結果大相逕庭，原油期貨價格因此收低，但幅度溫和，因為投資者持續評估全球供應量減少的跡象，如主要產油國減產、委內瑞拉的生產可能有斷電威脅，且投資者也擔心經濟成長放緩恐削減石油需求。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 53 美分或 0.9%，收每桶 59.41 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 14 美分或 0.2%，收每桶 67.83 美元，該契約於週五收盤後到期。

EIA 庫存報告

週三 EIA 公布，3 月 22 日止的一週，美國原油供應量意外增加 280 萬桶，根據 S&P Global Platts 調查，分析師原本預期原油供應量下降 220 萬桶，跟上前 2 週連續下降的趨勢。

API 週二也公布原油供應量增加 190 萬桶。

同一週，汽油供應量下降 290 萬桶、蒸餾油下降 210 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師原本預期汽油供應量下降 360 萬桶、蒸餾油供應量下降 80 萬桶。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 表示，「煉油廠活動意外下降，這轉化成原油庫存意外增加。淨進口量下降，這點持續存在，但是煉油廠活動下降到低於 1600 萬桶 / 日，這已經足以支撐原油庫存上升。」

然而，「汽油和蒸餾油的庫存都下降，這一點抵消了原油庫存意外增加的衝擊。」

其他能源商品交易

4 月交割的汽油期貨價格下跌 3.1% 至每加侖 1.896 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.5% 至每加侖 1.981 美元。4 月份契約於週五收盤後到期。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 1%，收每百萬 Btu 2.713 美元，該契約今日收盤後到期。

5 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.2%，收每百萬 Btu 2.719 美元。

Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，與此同時市場越來越擔心委內瑞拉再次停電，造成委國停止生產石油。

「委內瑞拉的情況越來越嚴峻，如果無法維持電力運行，就算俄羅斯的飛機和軍隊也無法改善狀況，儘管委內瑞拉對美國的出口已經是 0，但重質原油持續流失這將嚴重衝擊美國蒸餾油產品。」

OPEC 戮力減產，以及美國對伊朗和委內瑞拉的制裁，這些提供了原油價格支撐力，使其今年迄今漲幅超過 25%。OPEC + 組織今年上半年減產目標是較去年 10 月產油量下降 120 萬桶 / 日。

然而，油價漲勢顛簸，因為市場持續擔心經濟成長放緩，恐挫傷能源需求，近期美國公債殖利率曲線反轉，讓市場更加擔憂經濟狀況。