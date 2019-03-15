看好油價漲破70美元 高盛：當心川普祭出「推特施壓」

投行高盛認為，全球市場對石油需求的成長幅度，高於預期，布蘭特原油價格，可望漲至每桶 70 美元之上；但油價走高，可能引發美國總統川普不滿，再度於推特發文，對石油輸出國組織 (OPEC) 施壓。

台北時間週五晚間 9 點 12 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.50%，至每桶 66.22 美元；西德州中級原油期貨下跌 1.38%，至每桶 57.80 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

高盛分析師於最新報告中指出，今年 1 月，全球石油需求，平均每日增幅達 155 萬桶；估計第 1 季全球石油需求增幅，將達每日 200 萬桶，高於先前預測的每日 110 萬桶。

高盛報告稱，中國市場是石油需求的關鍵成長引擎，累計 1 至 2 月，中國石油消費量，平均每日增加約 34 萬桶。

今年 1 至 2 月，中國煉油廠原油用量，創下平均每日 1268 萬桶的新高紀錄，較去年同期增逾 6%。

高盛看好布蘭特原油價格，漲至每桶 70 美元之上；不過，高盛亦示警，油價走揚可能會引發川普不滿，並再度於推特發文，對 OPEC 施壓，這是油價反彈可能帶來的主要風險。

川普 2 月於推特發文，稱「油價太高了。麻煩 OPEC 放鬆一下吧，世界過於脆弱，難以承擔如此價格！」受此消息影響，當日油價重挫逾 3%，創 2019 年以來，單日最大跌幅。