能源盤後—川普呼籲OPEC增產、全球成長令人擔憂 原油收低

週四 (28 日) 交易，原油期貨價格收低，但收盤脫離盤中低點，係因美國川普總統呼籲 OPEC 提高產量，且近期國內供應量數據意外增加，再加上全球成長隱憂推升能源需求的不確定性。

川普週四早上發出一則推特貼文，再次呼籲提高全球市場的供應量，並稱油價「邁向過高」。今年迄今，因應 OPEC + 減產，原油價格漲幅已達 25%。

在川普推特文一發出後，石油價格一度急遽下降，同時經濟數據顯示，美國第四季經濟成長放緩至 2.2%，激起市場擔憂能源需求也將放緩。近日美國公債殖利率曲線反轉，凸顯了這些經濟擔憂。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 11 美分或 0.2%，收每桶 59.30 美元，盤中低點達 58.20 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1 美分，收每桶 67.82 美元，該契約於週五收盤後到期。

昨日 EIA 報告顯示，上週 (3 月 22 日止) 美國原油供應量意外增加 280 萬桶。

施耐德電氣全球商品分析師 Robbie Fraser 表示，「由於近期火災衝擊到休士頓地區的煉油廠，因此可預期會出現短期的供應波動，但中期來說，這庫存有明顯的轉變，更廣泛的趨勢持續看出，整體庫存盈餘下降到 5 年平均，尤其是市場開始進入夏天需求旺季。」

今年迄今，因主要產油國努力減產，全球供應量下降，所以今年迄今原油期貨價格仍紮實走高。倫敦資本集團（London Capital Group）研究主管 Jasper Lawler 表示，OPEC 持續減產和美國對伊朗與委內瑞拉的制裁，持續良好支撐油價上升，且市場擔心委內瑞拉又再次停電導致石油生產中斷。

在去年 12 月俄羅斯與 OPEC 達成減產協議後，俄羅斯的執行程度一直落後他國，但花旗近期一份報告指出，在下一回會議 (6 月) 上，俄羅斯加強回應減產行動的可能性越來越高。花旗分析師估計，俄羅斯本月每日平均產油量為 1130 萬桶，較減產協議的標準超出 12 萬桶。

與此同時，花旗主張供應量緊縮，將今年 Brent 原油平均價格上修 9.4% 至每桶 70 美元。

其他能源商品交易

4 月交割的汽油期貨價格下跌 0.8% 至每加侖 1.880 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.4% 至每加侖 1.972 美元。4 月份契約於週五收盤後到期。

5 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.3%，收每百萬 Btu 2.712 美元。

3 月 22 日止的一週，國內天然氣供應量下降 360 億立方英呎，根據 S&P Global Platts，分析師原預期下降 330 億立方英呎。