川普砲轟高油價 白宮經濟顧問卻說：油價上漲可望使美國受益

根據《彭博社》報導，雖然美國總統川普曾多次於推特發文，要求石油輸出國組織 (OPEC) 降低油價，但白宮經濟顧問委員會提出的最新報告卻指出，油價走揚可望使美國經濟受益。

今年 2 月，川普於推特寫道，「油價太高了。麻煩 OPEC 放鬆一下吧，世界過於脆弱，難以承擔如此價格！」受此消息影響，當日油價重挫逾 3%，創 2019 年以來，單日最大跌幅。

白宮經濟顧問委員會日前發表 2019 年《總統經濟報告》(Economic Report of the President)，內容顯示，若美國成為石油淨出口國，高油價將成為美國經濟的助力。

美國能源情報署 (EIA) 估計，美國將於 2020 年底，成為石油淨出口國；《總統經濟報告》稱，在這種情況下，原油生產者的獲利，會高於消費者成本，此一改變，將對相關政策，帶來重大影響。

美國頁岩油產量持續成長。(圖：翻攝自 2019 Economic Report of the President)

根據國際能源總署 (IEA) 預估，在頁岩油產量持續成長的情況下，美國原油出口量，可望於 2024 年之前，陸續超越俄羅斯和沙烏地阿拉伯，成為世界最大原油出口國。

IEA 署長 Fatih Birol 表示，未來 5 年，在全球原油產量增幅、液化天然氣貿易成長規模中，美國的占比將分別高達 70% 及 75%，「美國頁岩油革命的第 2 波浪潮，即將到來。」

台北時間週三 (20 日) 晚間 7 點 51 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.21%，至每桶 67.47 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.88%，至每桶 58.77 美元。