【豐銀投顧】第二季操作 宜短不宜長

◆盤勢分析

時序已進入了三月底，正是第二季即將開始的日子。回顧第一季全球股市在大家一片不看好之下，反而大漲一波。這其實正是資金的力量所導引出來的，美、中兩國主導的寬鬆政策，讓資金源源不盡的流進股市，讓全球股市大多都回到年線之上。但從 3 月以來，陸股就沒再創高，人民幣也不再漲，外資對台股的買超也沒那麼熱絡了，此時雜音不斷的跑出來，先是中美貿易大戰、再來是全球經濟放緩、最後又有利率倒掛的問題。其實在筆者看來，這些都只是籍口罷了，真正造成行情的發動跟回跌，都不過是資金的行情在變動而已，今年初寬鬆的貨幣政策造成股市的大漲，而利率的止升意味著債券價格已經到底了，那麼債券行情就會啟動，自然就會排擠到股市的資金。

其實各國對經濟成長率下調，照理說是不利於股市的。也有不少人分析中美貿易戰會帶來多大的影響。但事實上這些推論都太過一廂情願，不管消息的好壞，其實重要的是反映過了沒？以第一季的走法到今天有放慢下來轉橫盤的情況來看，這波從 1 月開始的資金行情到現在已經有快要結束的味道了。當然並不是說在這裏行情馬上就要轉空，而是現階段我們要提醒大家: 中、小型股天天飆漲的日子已經暫時告一段落，現階段是大型股強於中小型股，持股的檔數也不要太高，在精不在多！是未來第二季的操作重心。

用官方常用的語言，盤勢現在是從「極度樂觀」變為「審慎樂觀」。所以也還沒有到「悲觀」的地步。操作上如果是偏多的操作，不管是股票還是期貨，都應該以短線的心態為之。手中的持股若太多應該要趕快調整，不少中小型股已經明顯的由高檔轉弱，並不是題材消失，而是股價漲多了，先避開這一次可能的回檔後，再等待良機進場，才是現階段應有的態度，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師