聯準會放鴿美元升勢受挫 外銀點名今年看好歐元、人民幣

聯準會暫緩升息「高鴿」態度，連帶重挫美元升勢，花旗 (台灣) 銀行財富策畫諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，近年來強勢升值的美元，在升息循環終止後，中長線將面臨貶值壓力，今年相對看好修正已久的歐元與人民幣表現。

花旗今 (28) 日舉行第 2 季投資展望說明會，曾慶瑞表示，聯準會除了暗示今年沒有升息機會外，經濟成長可能在第 2 季達到頂點，暗示美國可能面臨經濟趨緩壓力，屆時恐讓強勢許久的美元，面臨中長線貶值壓力。

不過曾慶瑞也說，美元中長線雖有貶值壓力，但整體而言，美元強勢地位仍無法撼動，且投資應從資產配置角度思考，投資人可順應趨勢，將手中美元適度轉換成其他外幣或美元計價投資商品。

曾慶瑞表示，美國過去幾年獨領風騷的局面不再，花旗認為，新興市場可望取代美國，成為投資新亮點，尤其看好新興亞股與拉丁美洲。

在亞洲部分，花旗表示，1999 年至 2018 年，亞洲內部貿易量占比從 22% 成長到 32%，而亞洲與美國間的貿易佔比，則由 22% 縮減為 15%，顯見亞洲區域經濟依存度日益增加。

曾慶瑞指出，在美中貿易戰影響下，美國給中國的關稅壓力，可望讓中國周邊國家受惠，截至 2018 年 12 月，亞洲股市及債市分別僅佔全球股市與債市市值的 11% 與 5%，顯示亞洲市場成長空間大

曾慶瑞表示，陸股本益比 11.6 低於長期平均值 13.9，更回到 2014 年的水準，再加上 MSCI 預計拉高 A 股權重，可望驅動 A 股漲勢，外資目前占 A 股市值過低，未來可望引入可觀的外資活水，建議在風險評估過後，可適度介入中國市場。