換匯三大管道比一比 外幣ATM三大優惠最划算

出國旅遊、理財投資都少不了換匯，常見換匯方法包括：臨櫃換現鈔、網銀換匯與外幣 ATM 提領現鈔等三種方法，其中又以外幣 ATM 較划算，不僅方便，還享有免手續費與匯率折讓等優惠。

銀行主管說，臨櫃換匯是以現鈔賣出牌告價計算且另收手續費，但透過外幣 ATM 提領，銀行通常都匯給予匯價折讓優惠，也免收手續費，且可免受銀行營業時間限制，24 小時全天候提領。

目前包括台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、兆豐、台企銀、玉山、永豐、新光、中信銀與台新等 12 家銀行都有外幣 ATM 機台，全台目前共有 641 台外幣 ATM 機台，全天候提供外幣提領服務。

銀行主管表示，外幣 ATM 匯率價格則以交易當下的「牌告現鈔賣匯匯率 」為主，但外幣 ATM 少了人工換匯作業，因此銀行願意給予匯價折讓優惠，但要留意的是，跨行提款則要支付跨行提領手續費，僅自行提款還可享有免手續費優惠。

線上結匯同樣也能享有匯率減碼優惠，民眾只要在網路銀行完成換匯交易後，並在指定時間內完成匯款，就能在交易次日攜帶證件到指定分行領取現鈔。

一銀即日起到 4 月 3 日止，推出限時外幣現鈔優惠促銷活動，客戶可在分行臨櫃或透過線上第 e 個網、第 e 行動 APP 買外幣現鈔，即可享有現鈔匯率優惠，優惠幅度分別為美金減 0.05、港幣減 0.01、日圓減 0.001，及人民幣減 0.01。

以日圓為例，換日圓現鈔 300,000 元，即現省新台幣 300 元，相當於一碗一蘭拉麵的價格。